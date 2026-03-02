Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

Из-за обострения конфликта между Израилем, США и Ираном отменены тысячи рейсов, более 100 тысяч россиян, оказавшихся на Ближнем Востоке, не могут вылететь домой. Среди них – до 3 тысяч жителей Татарстана, отдыхавших в ОАЭ. Что происходит с туристами и что говорят местные жители – в материале «Татар-информа».





Около 3 тысяч туристов из РТ могут застрять в ОАЭ из-за закрытия неба над Ближним Востоком

Спутниковые снимки

Небо над Ближним Востоком закрыли, тысячи российских туристов не могут вылететь домой

В эти выходные конфликт на Ближнем Востоке обострился: Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, который выступил с ответными действиями. Практически все воздушное пространство над странами Ближнего Востока было закрыто в качестве меры предосторожности. Это ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн, Сирия, Иран, Ирак, Израиль.

В субботу, 28 февраля, в ближневосточном регионе было отменено свыше 1,8 тыс. рейсов в 11 странах. В воскресенье, 1 марта, – более 700 рейсов, сообщила Ассоциация туроператоров РФ. В числе авиакомпаний, отменивших рейсы в выходные: Emirates, Flydubai, Etihad Airways, Air Arabia, Qatar Airways. Российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, Utair также отменили рейсы.

Более 100 тыс. россиян, по данным «Известий», застряли на Ближнем Востоке из-за массовой отмены рейсов. Среди них есть те, кто поехал самостоятельно, и те, кто воспользовался услугами туроператоров.

По данным АТОР, в ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов. Среди них и те, кто отдыхал в этой стране, и те, у кого были стыковочные рейсы через аэропорт Дубая.

В Катаре сейчас находится около 1 тысячи организованных туристов из России, столько же – в Саудовской Аравии, в Омане – примерно 700 человек, в Бахрейне – около 300. По предварительным оценкам, от 6 до 8 тысяч россиян оказались заблокированы в третьих странах из-за отмены стыковочных рейсов через аэропорты в странах Персидского залива. Речь идет о туристах, отдыхающих на Мальдивах, Сейшелах, в Шри-Ланке и др.

Российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, Utair отменили рейсы Фото: © Пелагия Тихонова / РИА Новости

Рейсы из Казани отменены

Как рассказал «Татар-информу» президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов, около 3 тысяч туристов из РТ могут застрять в ОАЭ из-за закрытия неба над Ближним Востоком.

«Статистика ориентировочная и рассчитана на основании количества регулярных рейсов и заполняемости этих рейсов. Мы посчитали ближайшие 10 дней с учетом количества рейсов из Казани. В неделю у Flydubai где-то восемь-девять рейсов, у Air Arabia семь рейсов, три рейса Etihad Airways. Средняя загрузка борта – 150-170 человек», – сказал эксперт.

Сегодня, 2 марта, в аэропорту Казани отменены вылеты двух рейсов в Дубай, столько же в Шарджу. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани. Также отменен прилет четырех рейсов по аналогичным маршрутам.

Туристы пожаловались на выселение из отелей, но власти Дубая обязали гостиницы продлевать проживание

Массовые отмены рейсов породили новую проблему – отельеры начали выселять туристов, как только у них заканчивалась бронь. Об этом писали в комментариях телеграм-канала АТОР. Отмечалось, что продлить проживание в некоторых случаях оказывалось дороже, чем было при бронировании.

Другой информацией с «Татар-информом» поделился эксперт в сфере путешествий Тимур Сусаров, который в эти дни находится в Абу-Даби, столице ОАЭ.

«В эмирате Абу-Даби туристов не выселяют на основе их ваучера, информации из авиакомпании об отмене. Авиакомпании или туристический агент отправляют информацию в отель. На основе этой информации об отмененном рейсе в Абу-Даби продлевают проживание», – сказал Сусаров.

Сегодня стало известно, что власти Дубая обязали отели продлевать проживание туристам, не сумевшим вылететь из-за отмен и задержек рейсов: соответствующее распоряжение гостиницы получили от Департамента экономики и туризма Дубая.

Отелям предписано сохранять для тех, кто оказался в транспортной ловушке, прежние условия бронирования, не выселять их и при необходимости продлевать размещение. Если турист не может оплатить проживание, гостиница должна оперативно уведомить ведомство и предоставить детали бронирования и продления.

В АТОР сообщили, что ряд страховщиков продлили действие страховых полисов для российских туристов за границей. Доплата на потребуется, а страховое покрытие сохраняется до фактического возвращения туриста в Россию. Это значит, что туристы остаются застрахованными на весь период ожидания вылета.

«Думаю, что туристы не будут брошены, здесь надо отнестись спокойно и без паники. Да, ситуация форс-мажорная, и все должны это понимать. Война – это всегда форс-мажор. Все знают свою зону ответственности и делают все для того, чтобы туристов в экстремальной ситуации разместить в гостинице, когда у них закончились брони, и, соответственно, как только все закончится, вывезти их обратно сюда, в Россию», – поделился мнением президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

Отелям предписано сохранять для тех, кто оказался в транспортной ловушке, прежние условия бронирования, не выселять их и при необходимости продлевать размещение Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Первый после закрытия неба рейс Абу-Даби – Москва запланирован на сегодня

По данным Flightradar24, в небе над Абу-Даби утром 2 марта были замечены первые самолеты, вылетевшие и прилетевшие после ввода ограничений на полеты.

Как сообщил в своем телеграм-канале эксперт в сфере путешествий Тимур Сусаров, сегодня состоится рейс в Москву из Абу-Даби авиакомпанией Etihad Airways.

«Сочи, Санкт-Петербург и Казань – эти вылеты отменены. Пока только один рейс в Москву», – добавил он в разговоре с «Татар-информом».

АТОР сообщил, что единственный на сегодня рейс из Абу-Даби в Москву – ETD843 (Etihad Airways) – вылетел в 14.30 по местному времени. На борту – пассажиры с билетами Etihad, которые не смогли вылететь 28 февраля после начала массовых отмен.

По данным АТОР, ряд авиакомпаний продлевает отмены рейсов и вводит специальные условия для пассажиров. Например, бесплатное перебронирование и перенос дат, изменение маршрута без штрафов, продление срока действия билетов, полный возврат средств, в том числе по неиспользованным билетам.

Ассоциация рекомендует туристам следить за обновлениями: «Ситуация меняется ежечасно, и АТОР продолжает держать руку на пульсе».

Советы туристам в ОАЭ и тем, кто планирует поездку через Дубай

Сусаров рекомендовал туристам, которые вынужденно остаются сейчас в ОАЭ, отнестись к сложившейся ситуации спокойно.

«Я считаю, что надо не паниковать и спокойно проводить время. Ситуация в Абу-Даби и вообще в Эмиратах спокойная, нет каких-то проблем, отели работают, пляжи открыты, все функционирует. Пусть они воспринимают это как продление своего отдыха. Те же, кто планировал лететь через страны Ближнего Востока, им надо будет подождать, когда откроется небо», – добавил эксперт.

Мифтахов дал совет туристам, которые запланировали поездки в ОАЭ или через эту страны в ближайшее время.

«Лучше всего, конечно, учитывая непонятную ситуацию, сдавать билеты», – считает он.

Однако есть важный нюанс: если авиакомпания отменила рейс, пассажиру обязаны вернуть 100% стоимости билета. Если же речь идет о вылете в более поздние даты и рейс формально не отменен, возможны удержания штрафов, предусмотренных договором, добавил эксперт.

«В целом народ гуляет, мы наблюдали полную посадку в местах общепита» Фото: © Владимир Вяткин / РИА Новости

Живущие в Дубае – о текущей обстановке

Несколько русскоговорящих жителей Дубая поделились с «Татар-информом», как складывается обстановка в эмирате на фоне последних событий и какие меры предосторожности соблюдают горожане.

Елизавета живет в Дубае с мужем и сыном. Сегодня ее супруга, который обычно работает из офиса, перевели на удаленку, для ребенка школа организовала дистанционное обучение.

«Основной посыл властей – это то, что очень сильная система ПВО, одна из самых безопасных в мире, поэтому не стоит паниковать. Очень много дезинформации какой-то, любые данные нужно перепроверять. Мы стараемся верить только в то, что действительно происходит. В субботу мы проезжали район Пальмы. Там действительно был пожар. Постфактум узнали, что это горел отель Fairmont на Пальме, мы видели этот столб дыма», – поделилась жительница Дубая.

Елизавета живет в популярном среди туристов районе Jumeirah Beach Residence (JBR), расположенном в 200 метрах от побережья Персидского залива.

«В воскресенье мы спокойно пошли на набережную, в ресторане поели пиццу. В целом народ гуляет, мы наблюдали полную посадку в местах общепита. В телеграм-каналах читала, что закрыты некоторые магазины в «Молле Эмиратов», музей Jameel Arts Centre. Много мероприятий, конечно же, отменено было в эти выходные. Выйти куда-то прогуляться в целом можно, но не рекомендовано», – сказала девушка.

В течение субботы ее семья слышала хлопки, на телефоны приходили оповещения об опасности, а люди спускались в подземные парковки.

Скриншот с телефона с оповещением об опасности

Этим утром девушка и ее близкие проснулись от хлопков – звуков работы ПВО.

«Надеемся на лучшее и на скорейшее урегулирование этой ситуации», – поделилась Елизавета.

Еще одна россиянка, живущая и работающая в Дубае, рассказала «Татар-информу», что компания перевела ее на дистанционный формат работы.

«На данный момент все хорошо, на самом деле лучше, чем показывают в новостях. Я живу в спокойном районе, отдаленном от центра, и не слышу никаких хлопков или взрывов. Многие люди гуляют с собаками, с детьми на площадках и ходят в кафе, продолжают жизнь. Меня и моих друзей перевели на удаленку. Знаю несколько девушек-бортпроводников, у них отменены рейсы, они сами ничего не знают и ждут информации», – поделилась она.