Решетников: Туроператоры обязаны полностью возвращать средства за туры на Ближний Восток

Максим Решетников в 2023 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Туроператоры должны возвращать туристам средства за туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства.

«<...> туроператоры обязаны возвращать средства туристам в полном объеме. После соответствующих решений МИДа это заработало», – пояснил Решетников (цитата по «Интерфаксу»).

При этом глава Минэкономразвития уточнил, что возглавляемое им ведомство предлагает вернуть туристам деньги за туры на Ближний Восток за счет Фонда персональной ответственности туроператоров.

«Чтобы компенсировать потери туротрасли, мы подготовили распоряжение Правительства о возврате туристам денег за счет средств Фонда персональной ответственности туроператоров», – пояснил он.

Накануне, 3 марта, Минэкономразвития и Министерство иностранных дел рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до нормализации обстановки, а туроператорам – воздержаться от продвижения и продажи туров в эти страны.

Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что требования туроператоров выплатить штрафы в сотни тысяч рублей при отказе от поездок в государства Ближнего Востока, о которых сообщают некоторые московские туристы, незаконны.

«Татар-информ» сообщал, что в ОАЭ по данным на 2 марта застряли из-за боевых действий до 3 тыс. туристов из Татарстана. Первый после приостановки полетов самолет прибыл из Дубая в Казань ночью 3 марта.

Всего начиная с 2 марта из стран Ближнего Востока удалось вывезти 6 тыс. граждан России, из них 3,3 тыс. составляют организованные туристы. Сегодня, 4 марта, планируется привезти в РФ из ближневосточных государств 7,1 тыс. человек на 34 рейсах.