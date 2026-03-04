news_header_top
Происшествия 4 марта 2026 19:23

На фоне ограничений рейсов на Ближний Восток прокуратура защищает права пассажиров

Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на фоне ограничений перелетов в страны Ближнего Востока.

Как сообщают в ведомстве, в настоящее время на контроле исполнение обязательств перед пассажирами со стороны авиакомпаний и своевременный возврат денег за билеты, сданные из-за отмены рейсов.

«В случае нарушений прав пассажиры могут также обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45», – напомнили в прокуратуре.

«Единая Россия» утвердила календарный план предварительного голосования в Татарстане

Снегоплавильные станции Казани приняли более 724 тыс. тонн снега с начала зимы

