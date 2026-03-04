С Ближнего Востока начиная с 2 марта вывезли 6 тыс. граждан России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Начиная с 2 марта из стран Ближнего Востока удалось вывезти 6 тыс. граждан России, из них 3,3 тыс. составляют организованные туристы. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства.

«С 2 марта благодаря договоренностям транспортных властей российские и зарубежные перевозчики выполнили более 30 рейсов по обходным маршрутам. Вернули домой 6 тыс. человек, из них 3,3 тыс. – это организованные туристы», – проинформировал глава Минэкономразвития (цитата по ТАСС).

По данным Решетникова, к данному моменту в Объединенных Арабских Эмиратах остаются почти 20 тыс. организованных туристов из России, а в других странах Ближнего Востока – еще 230 человек.

Он уточнил, что Минтранс РФ и авиакомпании подготовили вывозной план рейсов до 7 марта, а в день начала конфликта, 28 февраля, туроператоры по рекомендации министерства приостановили продажи туров на Ближний Восток. Официальный запрет был выпущен накануне, 3 марта.

«Слоты российским авиакомпаниям подтверждают, к сожалению, только на текущие сутки без перспективного планирования», – отметил в свою очередь вице-премьер РФ Виталий Савельев.

По словам заместителя Председателя Правительства, власти не исключают продления ограничений полетов на Ближний Восток и после 14 марта. «<...> работаем как раз с государствами на уровне авиационных властей, чтобы нам дали больше слотов на вывоз наших пассажиров», – заверил он.

Ранее Минтранс РФ анонсировал, что сегодня, 4 марта, планируется привезти в Россию из ближневосточных государств 7,1 тыс. человек на 34 рейсах. Столько же рейсов, 34, было выполнено 2 и 3 марта.

«Татар-информ» сообщал, что в ОАЭ по данным на 2 марта застряли из-за боевых действий до 3 тыс. туристов из Татарстана. Первый после приостановки полетов самолет прибыл из Дубая в Казань ночью 3 марта.