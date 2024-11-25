Выставки «Татмедиа» о героизме жителей Татарстана на СВО: «Их должен знать в лицо каждый»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О подвигах татарстанских бойцов, которые, не жалея себя, идут в бой и, защищая Родину, рискуют жизнями, рассказывают выставки «Татарстан на СВО», организованные «Татмедиа». Стенды с портретами Героев России из республики, с историями их подвигов, рассказами о том, как Татарстан поддерживает своих бойцов на передовой, разместились за часами на улице Баумана, у входа в парк Горького и у главного входа в «Агропарк».

На первом стенде выставки – цитата Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина: «Все вы – участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество. Звезды Героев вручаются военнослужащим –участникам специальной военной операции. Вы – истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Приводятся и слова Раиса Татарстана Рустама Минниханова: «Участники специальной военной операции, выбрав путь служения Родине, отстаивают на поле боя ее суверенитет, с честью выполняя свой воинский долг, проявляя мужество и героизм. Все мы в неоплатном долгу перед вами, ребята. Рискуя собственной жизнью, вы защищаете Отчизну и мирное будущее наших граждан».

С таких вдохновляющих слов начинается рассказ о том, что военнослужащие из Татарстана с первых дней начала спецоперации показали пример отваги, героизма и доблести.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О подвиге танкистов Дамира Исламова и Дамира Гилемханова Татарстан узнал в марте 2022 года. Тогда экипаж их танка пошел в атаку против пятерых вражеских машин. Им удалось уничтожить четыре танка, но пятый нанес роковой удар. Оба наших земляка получили звание Героя России посмертно.

На выставке подробно рассказана история подвига героического экипажа танка «Алеша», в котором находился наш земляк – Расим Баксиков. Танк уничтожил колонну техники ВСУ, после чего все члены экипажа были удостоены звания Героя РФ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка подробно рассказывает об именных батальонах Татарстана. С помощью QR-кодов, размещенных под историями, можно посмотреть видео, как татарстанские бойцы идут в штурм, закрепляют флаги республики на здания в освобожденных городах и узнать истории героев.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков рассказал, что первая такая выставка была организована еще в дни проведения БРИКС.

Шамиль Садыков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наши выставки – это дань уважения и дань памяти истинным патриотам страны. В Татарстане 14 Героев России, получивших “Золотую Звезду” в период СВО. Больше половины – посмертно. Выставки “Татарстан на СВО” – наш низкий поклон этим мужественным людям», – отметил Шамиль Садыков.

Основная цель выставки – дать жителям РТ почувствовать гордость за земляков, добавил он.

«Эти люди – наша великая гордость. О них нужно снимать фильмы, писать книги и картины, чтобы мы с вами знали и помнили, какой подвиг они совершили, за что воевали и погибали», – рассказал генеральный директор АО «Татмедиа».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для выставки выбрали именно те точки города, где их сможет увидеть, как можно больше людей. Организаторы постарались сделать их яркими, интерактивными, чтобы подойти к стендам захотелось и взрослым, и юным татарстанцам, поделился Шамиль Садыков.

Он обратил внимание, что татарстанцы еще в годы Великой Отечественной войны героически проявили себя в самых сложных сражениях.

«В годы Великой Отечественной войны в Татарстане был 161 Герой СССР – четвертое место среди народов Советского Союза. Это о многом говорит. Есть у нас традиция – любить свою Родину и защищать ее. Мы – внуки участников той войны – хотим быть достойными памяти наших дедов», – рассказал генеральный директор АО «Татмедиа».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С началом СВО история Татарстана пополнилась еще четырнадцатью Героями России, которые достойны войти в учебники истории, считает он.

«Подвиги двои наших земляков – танкистов Дамира Исламова и Дамира Гилемханова – уже стали частью образовательной программы. Они опубликованы в новых учебниках истории для 11-х классов. Меня лично очень тронуло то, что сделал Герой России из Кайбицкого района Владимир Козин с позывным “Коршун”. Он подорвал себя, спасая жизни своих товарищей. О подобных подвигах мы слышали от ветеранов Великой Отечественной войны, читали в книгах. Есть такие люди и сейчас. Они готовы умереть ради других», – отметил Шамиль Садыков.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, когда тема патриотизма стоит на первом плане, каждый обязан знать своих героев в лицо, добавил генеральный директор АО «Татмедиа».

«Каждый в республике должен знать, кто они, как их зовут и какой подвиг они совершили. Когда мы готовили выставку, в Татарстане было 13 Героев России-участников СВО. В ноябре еще один татарстанец получил ‘’Золотую Звезду’’, к сожалению, посмертно. Это – подполковник Алексей Копунов из Казани. Он героически погиб под Бердычами: спасал раненых с поля боя, прикрыл собой товарища и спас ему жизнь. Вот о таких людях нужно говорить, рассказывать всем, чтобы помнили», – заключил Шамиль Садыков.