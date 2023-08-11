«Гордиться мной будешь больше»: что писал матери Герой России Дамир Гилемханов

Веселый, добрый, улыбчивый парень Дамир Гилемханов

Фото: предоставлены семьей Дамира Гилемханова

Вступил в неравный бой с танками ВСУ

Добрый, улыбчивый и всеми любимый Дамир Гилемханов ушел в армию в 19 лет, после чего отправился на службу по контракту наводчиком орудия танка.

Находясь в зоне СВО, он очень скучал по родным краям. Когда звонил матери, просил, чтобы она поговорила с ним на татарском языке, и в жены собирался взять исключительно татарку.

В 19 лет он решил пойти служить в армию, а позже подписал контракт Фото: предоставлено семьей Дамира Гилемханова

В 22 года он погиб, защищая Родину. Экипаж танка под командованием Дамира Исламова в составе наводчика Дамира Гилемханова и механика-водителя Ивана Цевуна в неравном бою уничтожил четыре вражеских танка, а пятый поразил их боевую машину. Три танкиста были посмертно удостоены звания Героев России. Оба Дамира из Татарстана и Иван родом из Амурской области.

С тех пор как парней не стало, прошло полтора года. Чтобы вспомнить подвиг наших отважных бойцов, мы пригласили на встречу сестру Дамира Гилемханова Рузилю, девушка пришла с мамой.

На встречу сестра Дамира Гилемханова Рузиля пришла с мамой Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ленария Хасбиулловна рассказала, что работала в одном из ресторанов города в мучном цехе, но на лето уволилась, чтобы немного отдохнуть. Потеря сына сказалась на ее здоровье, так же, как и на здоровье всех членов семьи. Отец Дамира – пенсионер МВД. Сейчас он тоже на отдыхе, но осенью, так же, как и супруга, планирует выйти на работу.

Рузиля старше брата почти на три года, рассказывает, что с Дамиром часто дрались в шутку Фото: предоставлено семьей Дамира Гилемханова

«Мама воспитывала нас так, чтобы мы были ответственными»

Несмотря на то что Рузиля старше брата почти на три года, Дамир всегда защищал сестру. По ее словам, они с братом были очень близки.

«Мама воспитывала нас так, чтобы мы были ответственными, уважали старших, любили жизнь, ценили семью и не стояли не месте – действовали. Она привила нам эти качества через свою заботу и любовь. Для меня, как и для брата, она всегда была и остается примером. Я думаю, поэтому Дамир и вырос таким – настоящим героем», – говорит Рузиля Гилемханова.

Девушка вспоминает, что Дамир редко сидел дома, постоянно гулял с товарищами, а после вечеринок развозил всех по домам, поскольку был равнодушен к спиртному.

Дамир и Рузиля были очень близки Фото: предоставлено семьей Дамира Гилемханова

Гилемхановых часто приглашают на различные мероприятия. Ленария Хасбиулловна до сих пор не может привыкнуть к такому вниманию.

«Меня иногда просят выступить с речью. Вот недавно были на фестивале кино “Время героев”, там нас вызвали на сцену, но я отказалась говорить, боялась, что заплачу. Если получается себя настроить, я говорю, а если нет – за меня выступает муж», – поделилась она.

После смерти Дамира школу, где он учился вместе с сестрой, назвали в его честь. «В школе есть музей, в котором посвятили уголок нашему Дамиру. Мы передали туда его форму, какие-то личные вещи, его книги. Но не со всеми вещами смогли расстаться, дома оставили его фуражку и еще по мелочи», – рассказала старшая сестра Героя Рузиля Гилемханова.

«Возле нашего дома сделали мурал. Мы всей семьей вместе с художником выбирали фотографию» Фото: предоставлено семьей Дамира Гилемханова

Еще в школе установили мемориальную доску, а вскоре планируют открыть бюст, правда, со сроками пока еще не определились, добавила мать Героя.

«Возле нашего дома сделали мурал. Мы всей семьей вместе с художником выбирали фотографию. Сначала художник хотел предложить фото, на котором Дамир серьезный, он тогда фотографировался для документов в армию, но мы выбрали другое, где он улыбается», – вспоминает Рузиля.

Ленария Хасбиулловна призналась, что от портрета улыбающегося сына, который она ежедневно видит выходя на улицу, на душе становится тепло.

«Когда близко смотришь, кажется, что не похож. А когда отойдешь на расстояние – очень похож. Глаза точно его», – рассказала мать Героя.

Именем Дамира теперь назван отряд Юнармии Политехнического колледжа, где он учился. А весной в Казани прошел турнир по боксу памяти Героя России Дамира Гилемханова. Родные рассказали, что в школе и в техникуме он увлекался футболом и боксом. Дома до сих пор весят его боксерские перчатки.

Отец Дамира служил в ВМФ, а позже пошел на работу в МВД Фото: предоставлено семьей Дамира Гилемханова

«Он только окончил техникум, даже диплом не получил, сразу ушел служить»

Отец Дамира служил в Военно-морском флоте, а позже устроился на работу в МВД. Однако сын планировал идти по стопам отца, вспоминает Ленария Гилемханова.

«Лет в четырнадцать он мне говорил, что не хочет в армию, но потом, наоборот, загорелся. Он только окончил техникум, даже диплом не получил, сразу ушел служить. У него была возможность пойти осенью, но он хотел именно летом, в последний момент успел на весенний призыв», – вспоминает мать.

По распределению юноша попал в танковые войска в Хабаровске. Климат Дамиру не нравился, но служба приносила радость, вспоминает Ленария Хасбиулловна.

О решении сына продолжить службу по контракту первым узнал глава семейства Фото: предоставлено семьей Дамира Гилемханова

«Под конец службы он решил подписать контракт, и его отправили в Ростов. Я очень обрадовалась, ведь там теплее. Про службу он много не рассказывал, говорил только то, что на танке катается, выучился на водителя, потом получил звание ефрейтора. Ему нравилось. Он все время мне говорил: “Мама, ты будешь мной гордиться”», – вспоминает мать Героя.

Как выяснилось, о решении сына отправиться на службу по контракту первым узнал глава семейства. Дамир боялся говорить маме, не хотел ее расстраивать. Женщина до сих пор хранит переписку сына – показала нам сообщения, которые он отправлял ей, чтобы объяснить, почему принял такое решение.

«Гордиться мной будешь еще больше. Будешь всем рассказывать, что я контрактник», – писал ей сын.

Сохранила семья и все армейские письма Героя. Он с юмором рассказывал о службе, отчитывался, чем питается, чтобы маме было спокойно, писал стихи.

Сохранила семья все армейские письма Героя Фото: предоставлено семьей Дамира Гилемханова

Дамир строил большие планы, мечтал поступить в Танковое училище

Последний раз семья видела Дамира за два года до его гибели. Один раз ему удалось вырваться в отпуск домой, это было в октябре 2020 года. Должен был приехать еще и на Новый год, в декабре 2021 года Дамира не отпустили.

«Ему сказали – у тебя семьи и детей нет, останешься в наряде», – вспоминает Ленария Гилемханова.

Дамир строил большие планы, мечтал поступить в танковое училище. Но после первого контракта подписал второй, а затем сообщил родным, что находится в командировке.

«В феврале он нам рассказал, что уехал в командировку на Кавказ, в Миллерово. Мама тогда все время тревожилась, попросила: “Глянь-ка по карте, где это находится”. Тогда мы и поняли, что он на границе с Украиной», – рассказывает Рузиля.

Дамиру пришлось все рассказать – скрывать от матери, что он отправлен в зону СВО, было уже бесполезно Фото: предоставлено семьей Дамира Гилемханова

Дамиру пришлось все рассказать – скрывать от матери, что он отправился в зону СВО, было уже бесполезно.

«Он про своих сослуживцев рассказывал, говорил, что скучает по родному языку, поэтому решил научить говорить по-татарски командира танка Дамира Исламова», – рассмеялась Ленария Гилемханова.

«Мам, у меня все хорошо, ты не переживай. Я знаю, что делать»

Не скрывая слез, мама Героя вспомнила последний разговор с сыном.

«Он позвонил мне 2 марта, просто спросил, как дела. Мы совсем недолго говорили. Я за него сильно не переживала, была в нем уверена. Он мне все время говорил: “Мам, у меня все хорошо, ты не переживай. Я знаю, что делать”», – рассказала Ленария Хасбиулловна.

Родители поняли, что с сыном что-то случилось, когда он перестать выходить на связь Фото: предоставлено семьей Дамира Гилемханова

Родители поняли, что с сыном что-то случилось, когда он перестать выходить на связь.

«В интернете я увидела статью о Дамире Исламове. Я не знала тогда, что это его командир. Читать не стала. Через несколько дней жена его сослуживца написала: “Я не могу больше молчать”. И прислала мне эту статью. В это время я ехала домой в автобусе», – вспоминает мать бойца.

«90 процентов тела обгорело, необходимо прислать образец крови матери»

Тогда еще точно не знали, что Дамир погиб. Официально трагическую новость семье никто не подтверждал.

«Мы позвонили на горячую линию Министерства обороны, и нам сказали, что для установления личности необходима экспертиза: 90 процентов тела погибшего бойца обгорело, необходимо прислать образец крови матери», – рассказывает Рузиля.

В транспортной компании такую посылку принимать не хотели, поэтому процесс затянулся. По словам сестры Героя, 13 апреля у отца семейства был день рождения, в этот день семье подтвердили гибель Дамира.

«Ночью 14 апреля должен был прибыть самолет с телом и в этот же день должны были состояться похороны, но из-за плохой погоды рейс отменили», – вспоминает мама Дамира.

Долго Герой добирался до дома. Его похоронили 15 апреля Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В результате Дамира Гилемханова похоронили 15 апреля. На прощание приехали представители Министерства обороны России и Раис Татарстана Рустам Минниханов, знакомые, коллеги с работы матери и отца Дамира пришли на похороны – людей было очень много, вспоминают родные.

Дамир мечтал учиться в танковом училище, но так случилось, что на его территории прошла церемония прощания с ним.

На похоронах родителям вручили «Золотую Звезду» и документ о посмертном присвоении Дамиру звания Героя России.

Мать Дамира признается, ее очень поддержали люди, которые пришли попрощаться с ее сыном.

«Мне очень тяжело, но я горжусь своим сыном», – говорит она.

Позже семье рассказали, что в бой тогда должен был отправиться другой танк, но он сломался. Вместо него отправилась боевая машина с экипажем из двух Дамиров и Ивана.

Мать Дамира признается: ее очень поддержали люди, которые пришли попрощаться с ее сыном Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Раньше я постоянно листала новостную ленту, все думала, вдруг про нашего Дамира напишут»

После трагедии в семье Рузиля признается, что перестала смотреть новости.

«Раньше я постоянно листала новостную ленту, все думала, вдруг про нашего Дамира напишут что-нибудь. Теперь уже совсем не слежу за событиями. Мне очень тяжело», – признается она.

Родителям Дамира подарили поездку на хадж в Мекку, благодаря которой они смогли найти некоторое успокоение в религии.

«Мы как вернулись, я не снимаю платок. Привыкла уже, да и не хочется мне», – рассказывает Ленария Хасбиулловна.

Семья пытается вести привычную жизнь, но общаться друг с другом они стали чаще. Несколько раз родители Дамира Гилемханова встречались с родными его сослуживцев, членов экипажа, погибших вместе с ним.

Несколько раз родители Дамира Гилемханова встречались с родными его сослуживцев, членов экипажа, погибших вместе с ним Фото: предоставлено семьей Дамира Гилемханова

«Мать Дамира Исламова умерла через полгода после смерти сына. Это была прекрасная женщина, мы часто созванивались. Даже родители Ивана Цевуна приезжали к нам в Татарстан, хоть и живут в Амурской области. Такое общение очень поддерживает меня», – говорит Ленария Гилемханова.

«Скорее бы закончилась СВО, чтобы наши сыновья вернулись живыми и здоровыми»

Сейчас семья планирует поставить красивый памятник на могиле сына. Им понравилось надгробие с мальчиком, который погиб во время теракта в 175-й гимназии. Мечтают, чтобы и у их сына было похожее.

«Скорее бы закончилась СВО, чтобы бойцы вернулись в семьи живыми и здоровыми. Кто потерял сына, как я, желаю терпения. Хотелось бы, чтобы его не забывали», – сказала мать Героя в завершение нашей встречи.

«Скорее бы закончилась СВО, чтобы наши сыновья вернулись живыми и здоровыми» Фото: предоставлено семьей Дамира Гилемханова

7 марта 2022 года экипаж танка Т-72Б1 7 марта отправился на штурм в укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Российские военные прицельным огнем уничтожили долговременную огневую точку, а также десять человек со стороны противника.

Во время боя танк наших военных был подожжен «коктейлем Молотова». Экипажу удалось убрать горящую машину из-под огня противника и потушить огонь. Они вернулись к выполнению боевой задачи и вступили в неравный бой с пятью танками ВСУ, уничтожив четыре из них.

Боевая машина, в которой находились Дамир Исламов, Дамир Гилемханов и Иван Цевун, была подбита противником. Выжить экипажу не удалось.