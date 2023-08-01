«Мы всегда гордились и будем им гордиться»: история Героя России Дамира Исламова

Имя Героя России Дамира Исламова навсегда вошло в историю страны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Имя Дамира Исламова навсегда вошло в историю России»

Дамир Исламов отдал жизнь за Родину, и теперь его имя навсегда вошло в историю страны. Ему присвоили звание Героя России посмертно. Он погиб 7 марта в районе города Золотое Северодонецкого района Луганской Народной Республики.

Старший лейтенант Исламов возглавлял экипаж танка Т-72Б1, входящий в состав 163-го гвардейского танкового полка 150-й мотострелковой дивизии. Вместе с ним погибли механик-водитель Дамир Галимханов и наводчик Иван Цевун.

Экипаж танка Т-72Б1 в составе бронегруппы штурмовал укрепрайон противника. Прицельным огнем они уничтожил долговременную огневую точку и порядка десяти бойцов ВСУ. Но во время сражения танк был подожжен «коктейлем Молотова». Экипажу удалось потушить огонь, они вновь ринулись в бой. На их пути оказались сразу пять танков противника. Дамиру Исламову и его боевым товарищам удалось уничтожить четыре из них, но пятый нанес по их танку смертельный удар – весь экипаж танка погиб.

Проститься с Дамиром Исламовым пришли едва ли не все жители Лениногорска Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы с Дамиром были лучшими друзьями, ими и останемся»

Тело 25-летнего Дамира Исламова доставили в родной Лениногорск. Проститься с ним пришли едва ли не все жители маленького городка. Прощание с ним состоялось 29 марта 2022 года.

«Мы с Дамиром были лучшими друзьями, такими же лучшими друзьями мы останемся и впредь. От лица всех его друзей я могу сказать, что мы всегда им гордились. Мы всегда ценили нашу дружбу. Для всех нас он был примером. Спасибо ему за его помощь, за его благородство. Никто не даст соврать, что Дамир был светлым, добрым, веселым человеком», – рассказал одноклассник и лучший друг Дамира Альмир Ямалеев.

На прощание приехали представители танкового училища и первые лица Правительства Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Родился Герой 13 октября 1996 года в Лениногорске, он был самым младшим в многодетной семье. В 2014 году, окончив среднюю школу, поступил в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, после чего отправился служить в войсковую часть в Ростовскую область.

На прощание приехали представители танкового училища и первые лица Правительства Татарстана.

«Я приехал выразить соболезнования семье погибшего от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и от имени первого Президента республики Минтимера Шаймиева. Это был очень подготовленный к жизни человек, скромный, очень добрый, порядочный, воспитанный. То, что он совершил геройский поступок, однозначно оценено главой нашего государства. В сердцах людей, которые его знали лично, он навечно останется в памяти», – обратился к семье погибшего офицера Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В день похорон грамоту и Звезду Героя вручили матери погибшего Сажиде Валиахметовой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я всю жизнь гордилась своим сыном и горда им сейчас»

В день похорон грамоту и Звезду Героя вручили матери погибшего Сажиде Валиахметовой.

«Почему мой?.. А война она такая, убивает. Я всю жизнь гордилась своим сыном и горда им сейчас. Да, мне очень тяжело, это большая утрата для меня, для нашей семьи. Но мы горды, что у нас есть такой сын», – говорила тогда мать Героя.

Ровно через пять месяцев – 29 августа Сажида Валиахметова скончалась.

В этот же день появился бюст Дамира Исламова. Его торжественное открытие состоялось 10 сентября, в день присяги первокурсников.

Бюст Дамира Исламова торжественно открытили 10 сентября — в день присяги первокурсников танковвого училища Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В апреле появился мурал на стене многоэтажки в Казани рядом с танковым училищем. Над изображением несколько дней трудился казанский художник Азат Алеев.

В Лениногорске в память о Герое установлены бюсты в школе №6 и на Аллее Героев. На доме, где жил Дамир, установлена мемориальная доска. В сентябре прошлого года в Лениногорске состоялся первый турнир по боксу памяти Дамира Исламова. 1 сентября в честь Героя планируют назвать школу, где он учился.

В апреле на стене многоэтажки рядом с танковым училищем появился мурал в память о Герое Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Военные учебные заведения не рассматривал»

В честь Дамира Исламова был назван благотворительный фонд, который помогает бойцам в зоне СВО. Старшая сестра Дамира Динара Алтынова является депутатом Шигалеевского сельского поселения, Пестречинского района и учредителем фонда имени брата.

Она рассказывает, что в семье у них военных не было, Дамир решил выбрать военное дело и поступить в танковое училище по ее совету.

«Он занимался боксом, имел в этом спорте определенные успехи, но из-за проблем с сердцем не стал поступать в спортивный вуз. Военные учебные заведения не рассматривал, но когда пришло время и нужно было выбирать, по моему совету пошел в танковое. Он сначала еще не те экзамены сдал, но успел поступить во вторую волну», – вспоминает сестра.

Когда Дамир проходил медкомиссию в училище, выяснилось, что с сердцем никаких проблем у него нет – он абсолютно здоров, рассказала сестра Героя.

В Лениногорске на доме, где жил Дамир, установлена мемориальная доска Фото: zamansulyshy.ru

«Мы очень обрадовались, что все хорошо, для нас это было удивительно, мы переживали за его здоровье», – вспоминает она.

Поначалу юноше было не просто привыкнуть к военному быту в училище, но совсем скоро он нашел там друзей и уже не захотел уходить, вспоминает она.

«Он начал заниматься танковым биатлоном и еще больше увлекся военным делом. Занял второе место по России, но на мировые соревнования уже не поехал, решил больше заниматься учебой. Как-то он мне позвонил и говорит: “Ты представляешь, я сам разобрал и собрал двигатель танка”. У него появился интерес к машине, он знал ее как свои пять пальцев», – рассказывает Динара Алтынова.

Как отличнику, Дамиру предложили самому выбрать, в какую часть идти служить. Он решил поехать в Новочеркасск, чтобы служить вместе со своими друзьями.

Динара Алтынова рассказывает, что Дамир решил выбрать военное дело и поступить в танковое училище по ее совету Фото: предоставлено Динарой Алтыновой

«Не все из его друзей блистали отличной успеваемостью, но он решил, что вместе им будет легче. И, в принципе, он был прав», – рассказывает сестра.

Сестра говорит – брат на глазах рос как мужчина, учился ответственности.

«У него все тверже и тверже становился голос. Появилась осознанная ответственность за нас, за маму. Это было ценно. Мы им гордились. В принципе, мы всегда им гордились», – говорит она.

О том, что отправляется в зону СВО, Дамир сообщил старшей сестре и сразу же попросил не говорить ничего маме.

Только выйдя из больницы, Сажида Валиахметова узнала, что сын находился в зоне СВО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мать узнала, что сын в зоне СВО, только после его смерти

«7 марта мне позвонил его друг и сказал, что Дамир погиб. Мама тогда лежала в больнице в Казани. Я дождалась официального подтверждения и попросила в военкомате, чтобы ей пока не говорили. Это было воскресенье, я привезла ее домой, и тогда ей рассказали – пришли глава района и военком», – вспоминает она.

Только тогда женщина узнала, что сын находился в зоне СВО, но, как считает Динара, она могла догадываться об этом и раньше.

Динара Алтынова рассказывает, что именем брата планировали назвать улицу, но пока эту идею так и не воплотили в жизнь.

«Мы хотели бы, чтобы в его честь открыли школу бокса в Лениногорске. Считаю, что спорт нужно развивать в нашем городе. Если это получится с помощью братишки, почему бы и нет? Если, конечно, нам помогут с финансированием», – добавила она.