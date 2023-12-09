Мама героя Козина о Дне героев Отечества: «Сын был единственный, и праздник один в году»

Фото: © «Татар-информ» / архив

Мать Героя Российской Федерации Алексея Козина рассказала «Татар-информу», что праздник «День героев Отечества» для нее — единственный в году, так как 24 года назад она потеряла единственного сына.

«С уважением отношусь к этому празднику. У меня это единственный праздник в году, потому что сын — единственный. Страшной смертью он погиб. Спас свой экипаж и пехоту в количестве 60 человек, которая за ним следовала», — поделилась Лариса Козина.

Алексей Козин родился в Казани. Он учился в школе №7, Казанском авиационном техникуме, а после поступил в Казанский Краснознаменный филиал Челябинского танкового института. В сентябре 1999 года участвовал контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Фото: © «Татар-информ» / архив

В бою, состоявшемся 5 сентября, танк Т-62 благодаря мужеству и отваге его командира лейтенанта Козина надолго стал непреодолимой преградой для боевиков, пытавшихся захватить поселок Новолакское. На тот момент Алексею Козину было всего 22 года.

«Его танк держал оборону в конце села. Нужно было пройти 600 метров до школы, где в подвале сидели сотрудники милиции, руководящие лица и дети. Сын прошел 550 метров. Экипаж из четырех танкистов уничтожал одну [огневую] точку за другой. Танк маневрировал, уходя от атаки и нанося удары, однако силы были неравны. Противник нанес прямое попадание в танк. Когда танк загорелся, он отправил трех бойцов отступать в тыл, а сам сказал: „Нет! Танк я не брошу, за мной придет подмога“. Затем подъехал БТР с ранеными солдатами, там было 28 человек. Таким образом, он спас еще 28 человек, которых он прикрывал собой», — рассказала о подвиге героя его мама.

Фото: © «Татар-информ» / архив

Помимо этого, там, где велся бой, располагались три трехэтажных дома. Танк и зенитная установка стояли у дороги и обеспечивали некий коридор для местных жителей, которые бежали в доступные им убежища.

В ноябре того же года Президент РФ присвоил Алексею Козину звание Героя России за мужество и героизм.

Собеседница агентства признается, что сейчас главное для нее — это увековечить подвиг Алексея Козина, чтобы о нем знало как можно больше людей.

«Как бы мне трудно не было, куда бы меня ни приглашали, я всё равно иду на все встречи. Вот вчера меня приглашали в ДОССААФ, там очень хорошо всё прошло. Вот даже если в поезде я еду, мне нужно донести до людей, что жил такой человек на свете — Алеша мой. Гимназия №7 Казани названа его именем, в Новолакском районе школа тоже названа его именем, бюсты стоят. В Дагестане он вообще национальный герой, там здорово его почитают», — подчеркнула Лариса Козина.

Фото: © «Татар-информ» / архив

Президент РФ Владимир Путин во время обращения в честь Дня героев Отечества заявил, что героизм этих поистине великих россиян, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа. «Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — уверен он.