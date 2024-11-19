Мобилизованному из Татарстана присвоили звание Героя России посмертно

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Звание Героя России посмертно присвоено Алексею Копунову из Казани.

Подполковнику 44 года, он окончил Казанское высшее танковое командное училище по специальности «Командная тактика танковых войск» в 2002 году.

Контракт с Министерством обороны РФ подписал сразу после выпускного, служил в офицерских должностях: командир танкового взвода, командир танковой роты, заместитель начальника штаба полка по службе войск и безопасности военной службы. В 2007 году Копунов решил уйти со службы и занялся предпринимательством.

Осенью 2022 года он был мобилизован. С тех пор Герой занимал должность заместителя командира мотострелкового полка.



21 марта этого года Алексей Копунов погиб в зоне СВО. Он был с почестями погребен на Арском кладбище Казани.

В день своей гибели, в районе северной окраины населенного пункта Бердычи, Капунов вел активное отражение контратаки противника. Оборона была организована на самом сложном участке. Он умело и грамотно управлял вверенным подразделением, показывая бойцам личный пример.

В том бою несколько военнослужащих были ранены. Подполковник дал команду продолжить оборону и прикрыть его, а сам эвакуировал троих раненых бойцов. Пока он оказывал им первую помощь, противник применил кассетные боеприпасы. Герой прикрыл собой боевого товарища и спас ему жизнь. Сам же получил ранение.

Раненый замкомполка не стал эвакуироваться и продолжил командовать, выполняя боевую задачу - не допустить прорыва противником рубежа обороны. До последнего момента Алексей Копунов не терял мужества и стойкости. Но после очередного применения противником кассетного боеприпаса получил ранения, несовместимые с жизнью. У героя остались жена и сын.