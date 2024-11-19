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Мобилизованному из Татарстана присвоили звание Героя России посмертно
Звание Героя России посмертно присвоено Алексею Копунову из Казани.
Подполковнику 44 года, он окончил Казанское высшее танковое командное училище по специальности «Командная тактика танковых войск» в 2002 году.
Контракт с Министерством обороны РФ подписал сразу после выпускного, служил в офицерских должностях: командир танкового взвода, командир танковой роты, заместитель начальника штаба полка по службе войск и безопасности военной службы. В 2007 году Копунов решил уйти со службы и занялся предпринимательством.
Осенью 2022 года он был мобилизован. С тех пор Герой занимал должность заместителя командира мотострелкового полка.
21 марта этого года Алексей Копунов погиб в зоне СВО. Он был с почестями погребен на Арском кладбище Казани.
В день своей гибели, в районе северной окраины населенного пункта Бердычи, Капунов вел активное отражение контратаки противника. Оборона была организована на самом сложном участке. Он умело и грамотно управлял вверенным подразделением, показывая бойцам личный пример.
В том бою несколько военнослужащих были ранены. Подполковник дал команду продолжить оборону и прикрыть его, а сам эвакуировал троих раненых бойцов. Пока он оказывал им первую помощь, противник применил кассетные боеприпасы. Герой прикрыл собой боевого товарища и спас ему жизнь. Сам же получил ранение.
Раненый замкомполка не стал эвакуироваться и продолжил командовать, выполняя боевую задачу - не допустить прорыва противником рубежа обороны. До последнего момента Алексей Копунов не терял мужества и стойкости. Но после очередного применения противником кассетного боеприпаса получил ранения, несовместимые с жизнью. У героя остались жена и сын.
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