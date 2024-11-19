Герой России Дамир Исламов попал в учебник истории

Уроженец Лениногорска, Герой России Дамир Исламов попал на страницы нового учебника по истории для 11-го класса. Книгу выпустило издательство «Просвещение» — в прошлом и этом году.

Новый учебник истории охватывает период от окончания Великой Отечественной войны до начала XXI века. В последней главе (она называется «Россия сегодня») говорится о событиях, которые привели к конфликту на Украине, и о специальной военной операции.

Новый раздел заинтересовал школьника из Лениногорска Глеба Радаева. Он прочитал его еще до начала изучения новейшей истории России (к ее изучению старшеклассники приступят в декабре, а завершат курс в конце учебного года).

«Это очень тяжело, когда восточные славяне являлись дружественными народами, а сейчас в ходе русофобии в европейских странах пытаются выставить нас врагами», — изложил свои впечатления от хода исторических событий учащийся 11 «Б» класса школы №6 имени Д. Н. Исламова Глеб Радаев.

Дамир Исламов, которому было 25 лет, погиб 7 марта 2022 года в районе города Золотое в Луганской народной республике. Когда-то боец сидел в этой школе за партой — здесь его вспоминают часто.

«Многие учителя нам рассказывали про него. Он был смелый, целеустремленный. Я очень горжусь тем, что учусь в школе, в которой обучался Герой России», — заявил одиннадцатиклассник Камиль Ганиев.

В учебнике приводится описание подвига экипажа танка, которым командовал Исламов: в его состав входили еще один татарстанец Дамир Гилемханов и амурчанин Иван Цевун. Российский танк вступил в бой с пятью танками противника и смог уничтожить четыре, но был подбит пятым. Трое бойцов удостоены званий Героев России посмертно.

Учительница Наталья Романова много лет преподает в школе №6 историю, обществознание и экономику. Когда-то она вела уроки и у Дамира Исламова.

«Вообще — чувствуешь себя сопричастным к судьбам тех, кого считала всего лишь детьми», — заметила педагог.

Память о Дамире Исламове берегут в школьном музее. Во дворе учебного заведения установлен бюст бойца. На доме, в котором он жил, размещена памятная доска. В Лениногорске его именем названа улица, в городе проводится боксерский турнир его имени.

Памятник герою есть и в Казанском танковом училище, в котором учился Дамир Исламов. На одном из домов в военном городке нарисован мурал в его честь.