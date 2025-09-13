Выборы Раиса, Татарстан и языки народов РФ, изоляция импульсивного Трампа: акценты недели

Завтра в Татарстане пройдут выборы Раиса республики, в России впервые отметили День языков народов РФ, а поведение Дональда Трампа в стиле «слон в посудной лавке» чревато изоляцией именно США от ведущих экономик мира. Об этих и других событиях недели – в обзоре «Татар-информа».





Уже завтра в Татарстане пройдут выборы Раиса РТ и муниципальных депутатов

Выборы Раиса Татарстана – уже завтра

Уже завтра, в Единый день голосования, в Татарстане пройдут выборы Раиса РТ и муниципальных депутатов. А сегодня в республике так называемый «день тишины», когда предвыборная агитация за кандидатов уже невозможна. В воскресенье в 7:00 в республике откроются 2752 избирательных участка, среди них 2710 постоянных и 42 временных – в больницах, госпиталях, СИЗО, аэропорту Казани, санаториях «Ливадия» и «Бакирово».

В выборах Раиса Татарстана участвуют четыре кандидата от разных политических партий (в алфавитном порядке): Рустам Минниханов (от «Единой России»), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Руслан Юсупов (ЛДПР).

Участие в голосовании – это признак политической зрелости человека. Реализация его права влиять на деятельность государства как гражданина и налогоплательщика. По сути, каждые выборы дают нам возможность вынести некую оценку происходящему в стране, регионе или муниципалитете. Напомним, что в Единый день голосования мы также будем выбирать более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

Завтрашнее голосование станет в том числе и маркером поддержки политических партий. На выборах муниципальных депутатов зарегистрировано более 11 тысяч кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», «Новыми людьми», ЛДПР, КПРФ, «Коммунистами России», «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость», партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», а также участвующих в порядке самовыдвижения (последних – 2,5 тысячи).

Узнать номер и адрес своего избирательного участка по месту регистрации можно на портале «Госуслуги», в разделе «Выборы». Также это можно сделать на сайте ЦИК РТ.

К выборам изготовлено более 2,9 млн штук бюллетеней – по количеству избирателей в республике. Каждый бюллетень имеет несколько степеней защиты, в том числе уникальную защитную сетку, и снабжен подписями членов УИК и печатью. Бюллетени напечатаны на двух государственных языках РТ – русском и татарском.

«Уверен, что вся подготовительная работа, проделанная на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях, обеспечит прозрачное, легитимное и открытое голосование. Мы в постоянном контакте с комиссиями, готовы оперативно реагировать на любые запросы и помогать в решении организационных вопросов», – отметил накануне председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Для избирателей Татарстана продолжает действовать «горячая линия» ЦИК РТ. Специалисты обработали уже более 500 звонков. Обращения принимаются по телефону +7 (843) 292-84-33 вплоть до 15 сентября.

8 сентября в отремонтированном казанском Доме дружбы народов РТ провели круглый стол по сохранению родных языков и культур народов

Лидирующая роль Татарстана в сохранении языков народов России

8 сентября в России впервые отметили День языков народов РФ. В этот день в отремонтированном казанском Доме дружбы народов РТ провели круглый стол по сохранению родных языков и культур народов.

«Хочу поблагодарить Раиса Татарстана Рустама Минниханова за выделение средств на ремонт, а строителей за то, что серьезно обновили здание и создали условия. Новые возможности появляются для полноценной работы. И мы должны серьезно наполнить содержанием это обновленное здание», – заявил на круглом столе Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул, что каждый народ, проживающий в регионе, должен сохранить свой родной язык как часть национальной идентичности и духовного богатства страны. В Татарстане сохранению языков и культур народов уделяют особое внимание. И речь не только о татарском языке. В школах республики обучение организовано на пяти языках – русском, татарском, чувашском, удмуртском и марийском, а восемь языков являются предметами изучения (те же, плюс мордовский, башкирский и иврит). В детских садах организованы группы с татарским, русским, чувашским, удмуртским, марийским, мордовским языками обучения и воспитания. Также стоит отметить, что АО «Татмедиа», помимо русскоязычных и татароязычных СМИ, издает газеты на чувашском и удмуртском языках.

Таким образом, забота о языках народов России в Татарстане – не декларация, а продуманная и осознанная политика. В составе Российской Федерации много и других национальных республик. Однако важно понимать, что Татарстан – опорный регион страны, к которому прислушиваются в Москве. Президент России Владимир Путин не раз ставил в пример мирное сосуществование культур и народностей в республике. К возражениям Татарстана на федеральном уровне прислушиваются – здесь можно вспомнить, что именно в связи с позицией РТ была скорректирована реформа системы местного самоуправления. Это значит, что именно Казань может защитить интересы национальных регионов страны в языковой части.

«БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего»: вести дела с Трампом становится опасно

На неделе состоялся внеочередной онлайн-саммит стран БРИКС, в котором Владимир Путин принял участие по видеосвязи из Сочи. Лидеры государств обсудили агрессивную тарифную политику США и ситуацию на Украине. Срочную встречу созвал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а поводом для нее стали очередные попытки нормализации торгового баланса США, предпринимаемые президентом США Дональдом Трампом и дестабилизирующие мировую торговлю.

«Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, "разделяй и властвуй" – это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего», – заявил Лула да Силва.

Непоследовательные и импульсивные действия Трампа, по сути, создали ситуацию, при которой давний экономический партнер США – Индия – на прошедшем саммите ШОС стирает острые углы в отношениях с Китаем и укрепляет и без того партнерские отношения с Россией. А индийский премьер-министр Нарендра Моди попросту игнорирует заокеанские требования прекратить закупать российскую нефть и 50-процентные пошлины от Вашингтона. Индии проще сделать ставку на упрочнение экономического и политического блока с Россией и КНР, чем зависеть от сиюминутных хотелок лидера США.

Самое удивительное, что Вашингтон ведет себя, словно слон в посудной лавке, в окружении стран с лучшими экономиками мира по ВВП (ППС). Напомним, США занимает в этом рейтинге второе место, уступая Китаю и опережая Индию (3-е место) и Россию (4-е). Если Москва, Пекин и Нью-Дели закрепят политику «игнора» ультиматумов Запада и будут зеркально отвечать на все санкции и пошлины, то в изоляции от главных мировых экономик окажутся как раз США. Примечательно, что и Бразилия своим решением созвать экстренный саммит БРИКС явно сигнализирует о готовности присоединиться к Путину, Моди и Си Цзиньпину.

А при самом плохом для США варианте все объединение БРИКС может завершить трансформацию от «дискуссионного клуба» к полноценному экономическому и политическому блоку, который будет оспаривать пресловутое лидерство коллективного Запада не на словах, а на деле. Это ему уже по силам. Напомним, в июне этого года Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что доля БРИКС в глобальной экономике достигла 40%.

«Алтын Минбар» становится культурным символом разворота России на Восток

Во вторник в Казани завершился XXI международный кинофестиваль «Алтын минбар». На участие в нем было подано 845 заявок, в столице Татарстана собрались кинематографисты из 67 стран. При этом более 80 процентов иностранных картин конкурсной программы были показаны на территории России впервые.

Также впервые площадкой для открытия и закрытия фестиваля стало новое здание театра имени Галиасгара Камала. Таким образом, «ледяная глыба» подтверждает статус объекта, выходящего за пределы непосредственно театральной отрасли и становящегося центром притяжения культурных событий самого разного свойства.

Во вторник в Казани завершился XXI международный кинофестиваль «Алтын минбар».

Другой важный акцент заключается в статусе фестиваля. Изначально он позиционировался как фестиваль кино мусульманских стран. Со временем география участников заметно расширилась, сегодня в Казани собираются представители разных конфессий стран Ближнего Востока, Индии, Китая, Центральной и Юго-Восточной Азии – в общем, «Глобального юга».

Заметно увеличился и вес мероприятия на федеральном уровне. Фестиваль затребован уже самим временем – ввиду разворота России на Восток. «Алтын минбар» теперь выполняет роль культурного моста во взаимодействии с этими странами. Благодаря этому он заиграл новыми политическими красками и повысил свою значимость на территории всей России.

Песошин добился своего: «Стрела – Ак Барс» рвется в гегемоны российского регби

Казанский регбийный клуб «Стрела – Ак Барс» завоевал Кубок России. В финальном матче против пензенского «Локомотива» на московском стадионе «ВТБ Арена» команда ДжейПи Нила оказалась сильнее, выиграв поединок со счетом 13:7.

Казанцы продолжают борьбу с красноярским «Енисеем-СТМ» за звание гегемона российского регби. Именно битву с красноярцами в полуфинале Кубка России можно было назвать скрытым финалом этого турнира. Напомним, что в Казани «Стрела – Ак Барс» победила «Енисей» со счетом 48:24. А в финальном матче в Москве уже казанцы были в роли фаворита и заслуженно забрали трофей.

Новая победа Казани – очередной шаг в походе «Стрелы» за статусом лучшей команды в России. В эксклюзивном интервью «Татар-информу» главный тренер казанцев заявил, что его коллектив постепенно к нему подбирается.

«Енисей» был той командой, которая задала тон российского регби. Долгое время они вообще были непобежденными. И я думаю, когда в России стали появляться новые амбициозные команды, план у них был один – отогнать «Енисей-СТМ» с лидирующих позиций. И я могу заверить, что в последние годы «Стрела – Ак Барс» максимально приблизилась по уровню мастерства к «Енисею». Мы несколько раз их обыгрывали, забирали у них трофеи. Были очень близки в прошлом году, чтобы отобрать чемпионство, но немного не повезло. Полагаю, болельщикам интересно смотреть за противостоянием «Стрелы – Ак Барса» и «Енисея-СТМ», так как обе команды играют в довольно интересное и, я бы сказал, позитивное регби», – говорил ДжейПи Нил нашему изданию.

И надо понимать, что регби в Татарстане – спорт особенный. Его в республике курирует Премьер-министр Алексей Песошин – сам в прошлом регбист. Так что сомнений в том, что «Стрела – Ак Барс» «дожмет»-таки статус сильнейшей команды в стране, практически нет.