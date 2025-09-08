Мухаметшин: «Каждый народ, проживающий в Татарстане, должен сохранить свой родной язык»

В Татарстане особое внимание уделяют сохранению языков и культур народов республики. В День языков народов РФ, который отмечается в России впервые, в Казани прошел круглый стол, на котором подчеркнули: каждый народ, проживающий в регионе, должен сохранить свой родной язык как часть национальной идентичности и духовного богатства страны.





Фарид Мухаметшин: «Мы поддерживаем государственный русский язык, но каждый народ, проживающий в Татарстане, должен сохранить свой родной язык»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На федеральном уровне были дискуссии по сокращению объемов преподавания родных языков. Мы с этим не согласились»

В Татарстане функционируют 591 школа с обучением детей на татарском языке, 84 – на чувашском, 20 – на удмуртском, 16 – на марийском, три – на мордовском, по одной – с изучением иврита и башкирского языка. Кроме того, в республике работают 111 отделений воскресной школы, где изучают языки и культуры народов республики, рассказал на круглом столе Председатель Госсовета РТ и руководитель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

«На федеральном уровне были дискуссии по сокращению объемов преподавания родных языков. Мы с этим не согласились, и в парламенте республики этот вопрос был очень критично рассмотрен. Мы поддерживаем государственный, русский язык, но каждый народ, проживающий в Татарстане, должен сохранить свой родной язык. Это обогащает культуру нашей многонациональной республики и России в целом», – заявил он.

Позицию Татарстана, по словам спикера парламента, федеральный центр услышал, и название предмета «Родной язык» сохранили.

«Видим последовательную реализацию курса на сохранение традиционных духовно-нравственных культурных ценностей, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным. Так, внесенные в Конституцию России поправки закрепили защиту культурной самобытности всех народов нашей страны, сохранение ее языкового и этнокультурного многообразия. На это же направлена обновленная Концепция государственной языковой политики России», – подчеркнул он.

По словам Мухаметшина, обсуждаются разные законодательные инициативы по родным языкам в России. «Ассамблея народов совместно с Домом дружбы народов должна найти свое место по реализации этих задач и дальше работать над созданием благоприятной среды для сбережения языков, реализовывать проекты по развитию национальных культур, укреплению межэтнического мира и согласия как основ благополучия республики», – обратился он к представителям национально-культурных автономий.

«В Татарстане действует государственная программа, направленная на реализацию национальной политики, защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение и развитие национальных культур» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В республике проводится серьезная работа по сохранению национальной идентичности»

В июле утверждены Основы государственной языковой политики РФ. Документ гарантирует сохранение языков народов России как объектов нематериального этнокультурного достояния, заявил Мухаметшин. «Это особенно важно для многонациональной республики», – подчеркнул он.

В Татарстане проживают представители 175 наций и народностей. В республике проводится серьезная работа по сохранению национальной идентичности, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, добавил спикер парламента.

«В Татарстане действует государственная программа, направленная на реализацию национальной политики, защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение и развитие национальных культур», – отметил он.

Однако, по словам Мухаметшина, пока остаются вопросы по социально-культурной адаптации мигрантов, но в России проводится последовательная работа по решению этих проблемных вопросов.

Сейчас в республике работают 110 тыс. трудовых мигрантов, а в вузах обучается 22 тыс. иностранных студентов. «Много вопросов, связанных с ними, но в нашей многовекторной экономике не хватает рабочих рук. Один из вопросов, который сейчас стоит, – на должном уровне обучить их русскому языку», – заметил Председатель Госсовета.

«Мы должны серьезно наполнить содержанием это обновленное здание» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Должны серьезно наполнить содержанием это обновленное здание»

Новые возможности для работы Ассамблеи народов Татарстана появились после капитального ремонта в здании Дома дружбы народов РТ, который был выполнен благодаря поддержке Раиса республики Рустама Минниханова.

«Мы должны серьезно наполнить содержанием это обновленное здание», – сказал он.

Основные ремонтные работы проведены на первом этаже в двух корпусах и в концертном зале. Так, на первом этаже появился многофункциональный зал. Здесь планируется проводить круглые столы, семинары, тренинги, конференции и торжественные мероприятия. На первом этаже также созданы телестудия, площадки для записи подкастов и интервью.

Во втором корпусе появилось выставочное пространство, где уже открылась выставка традиционных костюмов народов Поволжья.

Важной площадкой для работы станет и новый конференц-зал, оснащенный всем необходимым оборудованием, в том числе с возможностью проводить совещания в режиме видео-конференц-связи.

Во втором корпусе появилось выставочное пространство, где уже открылась выставка традиционных костюмов народов Поволжья Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После ремонта в концертном зале установлено новое световое оборудование, большой светодиодный экран, а сцена увеличена почти на два метра.

Кроме того, в здании открылся еще один хореографический зал. Он рассчитан на репетицию коллективов до 14 человек.

«В школах республики созданы все условия для изучения родных языков»

После ремонта в Доме дружбы народов РТ национально-культурные автономии выходят на новый уровень работы, сказал руководитель исполкома совета Ассамблеи народов РТ Ренат Валиуллин.

В связи с появившимися возможностями он предложил проводить в этом здании «культурные недели». «Одну неделю выделяем одной автономии. И целую неделю она здесь проводит круглые столы, конкурсы, конференции, мастер-классы, выставки. А потом будет итоговый концерт в обновленном зале. Если вы согласны, мы разработаем концепцию и приступим к работе», – обратился Валиуллин к Мухаметшину.

«Сама по себе идея неплохая. Познакомите поближе наш многонациональный народ с вашей культурой, с достижениями, предложениями», – ответил на это предложение Председатель Госсовета.

Основная задача Ассамблеи народов Татарстана, ученых, педагогов и общественных организаций – сберечь языковое богатство России, добавил Валиуллин.

Ренат Валиуллин: «Сохранение языкового многообразия Татарстана является одним из ключевых приоритетов государственной национальной политики» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждый язык уникален и несет в себе богатую историю народа, его обычаи и мировоззрение. Сохранение языкового многообразия Татарстана является одним из ключевых приоритетов государственной национальной политики. В школах республики созданы все условия для изучения родных языков, сформирована оптимальная сеть образовательных организаций, реализующих программы с учетом национального многообразия и этнокультурных потребностей населения», – заявил он.

В частности, в школах Татарстана обучение и воспитание организовано на пяти языках – русском, татарском, чувашском, удмуртском и марийском. Восемь языков являются предметами изучения – русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, башкирский и иврит. В детских садах функционируют группы с татарским, русским, чувашским, удмуртским, марийским, мордовским языками обучения и воспитания.

«Учащиеся могут в полной мере приобщаться к духовным ценностям своего народа. Пару месяцев назад в Казани был представлен новый самоучитель по татарскому и чувашскому языкам. А за последние три года вышло уже пять самоучителей, в том числе по удмуртскому и марийскому языкам», – сообщил Валиуллин.

Дом дружбы народов создаст приложение о мероприятиях ассамблеи

У Дома дружбы народов Татарстана в ближайшее время появился официальный канал в мессенджере MAX. «Именно этот ресурс сейчас активно продвигается в России», – рассказал директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.

Тимур Кадыров: «Будут расширены информационные возможности для подписчиков через предоставление ссылок на медиаресурсы ассамблеи, Дома дружбы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он также отметил, что началась работа по созданию специального приложения «Дом дружбы. Афиша». «Цель создания этого приложения – повышение качества обслуживания и эффективности работы с нашей потенциальной аудиторией», – уточнил Кадыров.

Подписчики приложения смогут получать актуальную информацию о проводимых мероприятиях в Доме дружбы народов. Кроме того, по словам Кадырова, приложение обеспечит обратную связь с подписчиками через опросы и анкетирование.

«Будут расширены информационные возможности для подписчиков через предоставление ссылок на медиаресурсы ассамблеи, Дома дружбы. Все эти позитивные изменения, уверен, помогут нашим национально-культурным объединениям проводить свои мероприятия на более высоком организационном уровне», – подчеркнул он.

В Многонациональной воскресной школе открылось белорусское отделение

В Многонациональной воскресной школе Казани в новом учебном году открылось белорусское отделение, сообщила директор этой организации Маринэ Хухунашвилли.

«У нас его никогда не было, хотя есть такая община со стажем. Пока у нас девять учащихся, но учебный год только начался», – подчеркнула она.

Маринэ Хухунашвилли: «В этом учебном году в воскресной школе работают 23 национальных отделения, функционируют также отделения вокала, фольклора и хореографии» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Хухунашвилли, в этом учебном году в воскресной школе работают 23 национальных отделения, функционируют также отделения вокала, фольклора и хореографии.

«Но, к сожалению, у нас открыты вакансии по шести национальным отделениям. Это объективная причина – в целом в системе образования есть проблемы с педагогическими кадрами», – заметила она.

При этом Хухунашвилли отметила, что вопрос с педагогами в системе дополнительного образования сейчас можно решить с помощью студентов. Всего в этом учебном году в школе работают 33 педагога допобразования.

«Основным критерием деятельности дополнительного образования является сохранность контингента учащихся. У нас очень хороший показатель – 100% сохранность контингента. Причем мы начинаем с меньшим количеством, а заканчиваем, наоборот, с большим количеством учащихся», – заявила она.