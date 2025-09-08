«Это была битва титанов!»: как «Стрела-Ак Барс» выиграла второй Кубок России по регби

Накануне казанский регби-клуб «Стрела-Ак Барс» в Москве завоевал свой второй Кубок России. В матче против пензенского «Локомотива» казанцы оказались сильнее, выиграв его со счетом 13:7. За триумфом «Стрелы-Ак Барса» в Москве, а также за встречей победителей в Казани наблюдали корреспонденты «ТИ-Спорта».





Казанский регби-клуб «Стрела-Ак Барс» завоевал свой второй Кубок России

Фото: пресс-служба РК «Стрела-Ак Барс»

«Я бы хотел, чтобы «ВТБ Арену» переименовали в «Ак Барс Арену»

Путь к финалу Кубка России для «Стрелы-Ак Барса» выдался не сказать что очень тернистым. В четвертьфинале казанцы уверенно разгромили московскую «Славу». В полуфинале в июльскую 30-градусную жару татарстанцы на родном «Тулпаре» убедительно взяли верх над красноярским «Енисеем-СТМ».

А дальше финал – в соперниках «Локомотив». Казанцев можно было бы считать очевидными фаворитами во встрече с пензенцами, если бы командой со скамейки мог руководить главный тренер Джей Пи Нил. Однако в 12-м туре чемпионата России с клубом «ВВА-Подмосковье» южноафриканский специалист получил дисквалификацию за нецензурную брань в адрес бокового арбитра.

За главного в Кубковом финале против «Локомотива» пришлось быть Гари Боте – ассистенту Нила и тренеру по нападающим в «Стреле-Ак Барсе». Стартовый отрезок встречи получился для казанцев неудачным. «Локо» быстро занес попытку усилиями Ван Ройена на третьей минуте, а мгновениями спустя реализацию добавил Янюшкин (четвертая минута). Обескураживающее начало «Стрелу-Ак Барс» не смутило. Казанцы ждали своего шанса и терпеливо, организованно действовали на поле «ВТБ Арены».

Переломным моментом в игре стал, безусловно, второй тайм. В период с 66-й по 73-ю минуту «Стрела-Ак Барс» оформила две попытки. Сначала мяч занес Корфф на 66-й минуте, а потом упрочил преимущество Карзанов на 73-й минуте. Не без проблем и трудностей, но все-таки «Стрела-Ак Барс» завоевала свой второй Кубок России в клубной истории.

В матче против пензенского «Локомотива» казанцы оказались сильнее, выиграв его со счетом 13:7 Фото: пресс-служба РК «Стрела-Ак Барс»

«Это были самые ужасные 80 минут в моей жизни, потому что из-за дисквалификации я не мог быть рядом с ребятами, мне приходилось смотреть матч с верхотуры стадиона. У нас было много сегодня возможностей набрать очки, но нам все время немного не хватало в завершении. «Локомотив» ударно начал, реализовал быструю попытку, но потом мы добавили, показали отличную организованность, дисциплину в защите. Я говорил ребятам до матча: «Играйте правильно, и соперник физически устанет. В концовке матча мы были действительно лучше. Финал Кубка России – это настоящий праздник. Шикарный стадион, замечательная поддержка наших болельщиков, полные трибуны. На «ВТБ Арене» мы завоевали свой второй Кубок России, я бы хотел, чтобы ее переименовали в «Ак Барс Арену», – шутил после матча Джей Пи Нил в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

«Мы лучшая команда в его жизни»

К слову, на протяжении матча свои подсказки Джей Пи Нил давал Гари Боте по видеосвязи. Как признался по окончании встречи тренер по нападающим «Стрелы-Ак Барса», сложностей в управлении командой у него не было.

«Управлять командой в отсутствие главного тренера мне было не трудно. Мы так давно знакомы с Джей Пи, что понимаем друг друга, даже когда находимся на расстоянии (улыбается). Герой сегодня не я, герои сегодня – мои ребята, которые выложились с первой до последней минуты и подарили Казани эту блестящую победу», – отметил Гари Бота.

Во время церемонии награждения Джей Пи Нил много и долго благодарил своих подопечных. По-отечески он крепко обнимал каждого, кто встречался у него на пути. Особенно трогательным вышел диалог южноафриканского тренера с фланкером Виталием Живатовым.

Во время церемонии награждения Джей Пи Нил (справа) много и долго благодарил своих подопечных Фото: пресс-служба РК «Стрела-Ак Барс»

«Что сказал мне Джей Пи Нил, когда обнимал меня? Он сказал, что мы лучшая команда в его жизни и что он безмерно горд за нас. То, как мы сражались сегодня, говорит о том, что он не зря когда-то начал свою тренерскую карьеру», – признался Живатов в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

«Когда у отца есть сын, которому можно доверять, он может отправлять его в любой путь»

Под руководством Джей Пи Нила «Стрела-Ак Барс» завоевала уже четвертый трофей: два Суперкубка и два Кубка России. Для полной коллекции не хватает лишь трофея чемпионства страны.

Во главе с южноафриканским специалистом «Стрела-Ак Барс» выбилась за короткий срок в гранды российского регби, обрела лицо топ-клуба и статус крепкой мастеровитой команды.

«Когда у отца есть сын, которому можно доверять, он может отправлять его в любой путь, на самые великие победы», – философски отреагировал на успехи «Стрелы-Ак Барса» под руководством Джей Пи Нила нападающий Магомед Давудов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Второй Кубок России дался казанскому клубу, пожалуй, тяжелее, чем первый в 2023 году. Но за последние сезоны «Стрела-Ак Барс» научилась побеждать на классе. Кроме того, добавляет удачи и фарта, по словам игроков татарстанской команды, стадион «ВТБ Арена».

Капитан «Стрелы-Ак Барса» Герман Давыдов Фото: пресс-служба РК «Стрела-Ак Барс»

«Реально какой-то счастливый для нас этот стадион. Дай Бог, не последний раз играем на «ВТБ Арене». На нем всегда приятно выступать, шикарная атмосфера», – отметил после матча капитан «Стрелы-Ак Барса» Герман Давыдов.

«Это была битва титанов». Команду тепло встретили по прилете в Казань

Впрочем, празднованиями на поле и в раздевалке «ВТБ Арены» дело не ограничилось. Даже после возвращения команды в Казань торжества в честь триумфаторов продолжились. Ночью в зале ожидания казанского аэропорта выстроились болельщики команды, а также коллеги победителей из женской команды и юниоры, которые только готовятся к своим победам.

Триумфаторы с кубком в руках под аплодисменты вышли на импровизированную сцену на фоне большого поздравительного баннера с изображением главного тренера и игроков команды.

Фото: © Эрик Добролюбов / «Татар-информ»

Сопровождал «Стрелу-Ак Барс» и заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, которого буквально распирало от эмоций. Несмотря на насыщенный день, долгие празднования и перелет, Халил Хамитович сиял.

«Я очень счастлив, что был свидетелем сегодняшней игры. Это была битва титанов! Это был «валидольный» матч. Спасибо вам за то, что вы бились до конца и привезли нам такой мощный кубок. Я знаю, он тяжелый, но игра была еще более тяжелой! Вы показали игру, полную красоты. Очень было мощное и сильное сражение. И вы привезли нам очередной Кубок страны. Спасибо вам за это. Только вперед, только алга!» – обратился Шайхутдинов к команде под аплодисменты собравшихся.

Джей Пи Нил ответил в свойственной ему манере. Вновь не обошелся без шуток, но вместе с тем серьезно поблагодарил болельщиков.

«Я знаю, что сейчас уже очень поздно, спасибо вам большое, что пришли, что встречаете нас. Мы чувствовали вашу поддержку прямо отсюда, из Казани, и на «ВТБ Арене». Мы справились с тем, чтобы забрать эту игру и забрать Кубок обратно в Казань», – сказал тренер.

Он обратил внимание на баннер. «И спасибо за эту красивую картинку. Надеюсь, мои зубы в реальной жизни выглядят лучше, чем на этом изображении», – пошутил южноафриканский специалист.

Фото: © Эрик Добролюбов / «Татар-информ»

А защитник «Стрелы» Герман Давыдов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» рассказал, что возвращаться с трофеем и видеть, как его встречают болельщики, – это неповторимо.

«Мы, и вообще профессиональные спортсмены, играем в таких больших финалах, и когда ты выигрываешь, а тебя вот так встречают – это дорогого стоит», – поделился Давыдов.

Дальше у команды начало чемпионата России, в котором задача будет стоять не меньшая – завоевать титул уже чемпиона страны. А после победы в Кубке к играм с казанцами соперники будут подходить с особым настроем. «У нас есть большая задача в этом году – выиграть три титула. Два уже выиграли, остался один», – отметил защитник «Стрелы-Ак Барса».