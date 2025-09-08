Каждый голос решает: кто возглавит Татарстан? Представляем кандидатов на пост Раиса

В Единый день голосования 14 сентября в Татарстане пройдут выборы Раиса РТ, муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ. «Татар-информ» предлагает своим читателям познакомиться с кандидатами и партиями, чтобы сделать осознанный выбор.





В Единый день голосования 14 сентября в Татарстане пройдут выборы Раиса РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году татарстанцам впервые предстоит избрать Раиса республики. В выборах участвуют четыре кандидата от разных политических партий: Рустам Минниханов, Хафиз Миргалимов, Виталий Смирнов и Руслан Юсупов. В нашем списке они указаны в алфавитном порядке их фамилий. Расскажем подробнее о каждом из них.

Рустам Минниханов – «Единая Россия»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рустам Минниханов – действующий Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», председатель Совета Ассоциации инновационных регионов России, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия».

На выборах Раиса республики его выдвинуло Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Минниханов родился 1 марта 1957 года в деревне Новый Арыш Рыбно-Слободского района ТАССР. В 1978 году получил образование инженера-механика в Казанском сельскохозяйственном институте имени М. Горького, а позже окончил московский Заочный институт советской торговли. Имеет ученую степень доктора экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1978 году в должности инженера-диагностика Сабинского районного объединения «Сельхозтехника». В разные годы работал главным энергетиком Сабинского леспромхоза, заместителем председателя правления Сабинского райпо, председателем правления Арского райпо, председателем Арского райисполкома, первым заместителем главы администрации Арского района.

В 1993 году Минниханов стал руководить администрацией Высокогорского района. А с 1996 года начал работать в Правительстве республики в должности министра финансов. Уже через два года возглавил Кабинет Министров Татарстана – в 1998 году назначен Премьер-министром РТ.

Минниханов возглавляет Татарстан с 2010 года. Тогда наделить его полномочиями Президента РТ рекомендовал Государственному Совету РТ на тот момент Президент России Дмитрий Медведев. После этого Минниханов дважды одерживал победу на выборах Президента Татарстана – в 2015 и 2020 годах.

Хафиз Миргалимов – КПРФ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хафиза Миргалимова на должность Раиса республики выдвинуло Татарстанское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации.

Миргалимов – депутат Государственного Совета Татарстана и заместитель председателя Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, руководитель фракции КПРФ в парламенте республики. Он также считается одним из старшейших представителей коммунистического движения в республике. С 2004 года – бессменный первый секретарь Татарстанского Рескома КПРФ.

Миргалимов родился 14 августа 1954 года в селе Беркет-Ключ Черемшанского района ТАССР. И с 2021 года является почетным гражданином Черемшанского муниципального района.

Окончил в 1981 году Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина по специальности «научный коммунизм». Прошел службу в рядах Советской армии и в разные годы работал заведующим отделом по организационно-партийной работе Комсомольского РК КПСС, экономистом, замначальника и начальником фондового отдела «Челныгорстрой».

Избирался депутатом Государственного Совета РТ третьего (2004-2009 гг.), четвертого (2009-2014 гг.), пятого (2014-2019 гг.), шестого (2019-2024 гг.) и седьмого (с сентября 2024 года) созывов.

Виталий Смирнов – Российская партия пенсионеров за социальную справедливость

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Виталий Смирнов – кандидат на пост Раиса Татарстана от регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Является председателем правления татарстанского отделения этой политической партии с декабря 2012 года.

Смирнов родился 1 декабря 1950 года в Казани. В 1976 году окончил Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина по специальности «радиофизик».

Сейчас он пенсионер и депутат Совета Большеякинского сельского поселения Зеленодольского района на непостоянной основе.

Трудовую деятельность начал в 1969 году лаборантом кабинетов физики и химии казанской школы №46. Затем работал в топогеодезической экспедиции Казанского треста инженерно-строительных изысканий, слесарем на Заводе органического синтеза, техником Казанского филиала ВНИИФТРИ, старшим инженером кафедры физики КИСИ.

С 1992 года занимал должность заместителя генерального директора фирмы «Алия-Алсу», а с 1997-го по 2016-й – директора общества «Технология».

Руслан Юсупов – ЛДПР

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руслана Юсупова на выборах Раиса республики выдвинуло Татарстанское региональное отделение Либерально-демократической партии России. Он уже участвовал в выборах 2015 года, набрав чуть менее 1% голосов.

Юсупов родился 23 декабря 1975 года в Казани. В 2010 году получил образование инженера в Казанском государственном техническом университете им. Туполева, в 2014 году – юриста в Институте экономики, управления и права.

Сейчас Юсупов работает первым заместителем директора компании «Байлык №3», является депутатом Государственного Совета РТ на непостоянной основе и координатором регионального отделения ЛДПР.

До этого работал менеджером по продажам, первым заместителем генерального директора КПАТП-7. В 2010-2014 и 2020-2024 годах избирался депутатом Казанской городской Думы второго и четвертого созывов. Избирался также депутатом Государственного Совета РТ пятого созыва (2014-2019 гг.).

Как депутат Комитета Госсовета РТ седьмого созыва по жилищной политике и инфраструктурному развитию внес три законодательные инициативы. Они касаются адресной социальной поддержки населения, транспортного налога, автомобильных дорог и дорожной деятельности в Татарстане.

По информации, опубликованной на сайте ЦИК РТ, Юсупов имел три судимости по статьям Уголовного кодекса РФ «Кража», «Разбой» и «Самоуправство». Все они погашены.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На пост депутата Госсовета РТ претендуют четыре кандидата

На дополнительных выборах депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому избирательному округу №18 также зарегистрированы четыре кандидата. Напомним, что вакансия появилась после наделения полномочиями сенатора России Геннадия Емельянова.

Так, Раиля Миннегалиева выдвинуло региональное отделение партии «Новые люди». Кандидат в депутаты родился 19 ноября 1978 года в Набережных Челнах. Высшее образование получил в Камской государственной инженерно-экономической академии. Работает генеральным директором компании «СтройТраст» и является депутатом Городского Совета Набережных Челнов на непостоянной основе.

Татьяна Мухина – кандидат от КПРФ. Родилась 10 ноября 1980 года в Набережных Челнах. В 2003 году окончила Высший юридический колледж. Занимает должность первого секретаря городского комитета КПРФ в Набережных Челнах, депутат Городского Совета Набережных Челнов четвертого созыва на непостоянной основе.

Кандидат от ЛДПР Диана Полева родилась 23 июня 1999 года в Набережных Челнах. Занимает должность генерального директора компании «Монте Карло».

Самовыдвиженец Андрей Фомичев родился 6 февраля 1960 года в Нижней Туре Свердловской области. В 1982 году окончил Уральский лесотехнический институт. Работает генеральным директором Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. С. П. Титова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На 7,5 тыс. депутатских мандатов заявились более 11,4 тыс. кандидатов

Самая масштабная избирательная кампания этого года в Татарстане связана с выборами депутатов представительных органов местного самоуправления. Замещению подлежит 7 531 мандат, рассказали в Центральной избирательной комиссии РТ.

«Всего выдвинулись 11 424 кандидата, из которых зарегистрировано абсолютное большинство – более 11 тыс. Это представители политических партий «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», а также около 2,5 тыс. самовыдвиженцев», – отметили в Центризбиркоме.

По информации ЦИК, одна из самых высококонкурентных кампаний на выборах муниципальных депутатов – в Казанскую городскую думу. Конкуренция здесь составляет пять кандидатов на мандат.

В Единый день голосования в Татарстане все избирательные участки будут работать с 7 утра до 8 вечера.