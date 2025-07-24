ДжейПи Нил: «Все, кто вовлечен с любовью в регби, ждут Россию на международной арене»

В это воскресенье в полуфинале Кубка России «Стрела-Ак Барс» встретится с «Енисеем-СТМ». Перед битвой двух гегемонов отечественного регби наставник казанцев ДжейПи Нил дал интервью «ТИ-Спорту». В нем тренер рассказал о популярности регби в стране, ожиданиях от Кубка мира 2027 года и поделился мнением относительно спортивных санкций против России.





ДжейПи Нил: «В последние годы «Стрела-Ак Барс» максимально приблизилась по уровню мастерства к «Енисею-СТМ»

Фото: © страница клуба «Стрела-Ак Барс» «ВКонтакте» vk.com/strelarugby

«Енисей-СТМ» был той командой, которая задала тон российского регби»

– В Казани не было два года Кубка России. На ваш взгляд, насколько в этом году «Стрела-Ак Барс» близка к завоеванию трофея?

– Я считаю, что мы уже показали в этом году, на что способны и какие высокие цели можем ставить перед собой. Я постоянно доношу до своих игроков, насколько они сильны и каких успехов они могут добиться, если не сбавят требований к себе. Полуфинал с «Енисеем-СТМ» будет, конечно, непростым. Победит тот, кто совершит меньше ошибок. Так же было весной, когда с «Енисеем-СТМ» мы играли за Суперкубок в Санкт-Петербурге.

– За шесть лет работы в Казани на посту главного тренера «Стрелы-Ак Барс» «Енисей» не стал для вас главным раздражителем в чемпионате?

– «Енисей» был той командой, которая задала тон российского регби. Долгое время они вообще были непобежденными. И я думаю, когда в России начинали появляться новые амбициозные команды, план у них был один – отогнать «Енисей-СТМ» с лидирующих позиций. И я могу заверить, что в последние годы «Стрела-Ак Барс» максимально приблизилась по уровню мастерства к «Енисею-СТМ». Мы несколько раз их обыгрывали, забирали у них трофеи. Были очень близки в прошлом году, чтобы отобрать чемпионство, но немного не повезло. Полагаю, болельщикам интересно смотреть за противостоянием «Стрелы-Ак Барс» и «Енисея-СТМ», так как обе команды играют в довольно интересное и, я бы сказал, позитивное регби.

– Для вас удивительно, что две самые мощные регбийные команды последних лет в России – «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» – расположены в Сибири? А не в Москве или Санкт-Петербурге – крупных российских городах.

– Да, для меня это, безусловно, удивительно. Но если обратиться в историю российского регби, мы поймем, что именно «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» стали прародителями этого спорта в России. Долгое время они были самыми титулованными командами в стране, и никто не мог составить им конкуренцию. Но сейчас мы наблюдаем картину, что появились команды в России, которые могут с ними играть на равных. Взять даже «Стрелу-Ак Барс». По сравнению с «Енисеем-СТМ» и «Красным Яром» мы словно регбийный ребенок. Потому что с момента нашего возрождения прошло около шести лет. Да, мы завоевали за это время уже Кубок России, два Суперкубка. Но нам этого мало, мы хотим двигаться вперед и завоевывать как можно больше титулов.

«Чтобы нас поддерживало как можно больше фанатов на стадионе, мы стараемся всегда играть в красивое регби» Фото: © страница клуба «Стрела-Ак Барс» «ВКонтакте» vk.com/strelarugby

«На мой взгляд, у хоккея и регби много общего: высокая интенсивность, зрелищность, силовое противостояние»

– 2023 год был очень важным для казанской команды. Не только потому, что был завоеван первый в истории клуба Кубок России, но еще и потому, что сменилось название. Команда начала называться «Стрела-Ак Барс» вместо привычной «Стрелы». Вы были одним из тех, кто лично просил Раиса РТ Рустама Минниханова о переименовании. Как считаете, это пошло на пользу команде?

– Я думаю, однозначно. Конечно, нам сложно конкурировать по популярности с хоккейным «Ак Барсом» или футбольным «Рубином». В городе очень много больших профессиональных клубов, и такое ощущение – в любом вообще виде спорта есть команда из Казани (улыбается). Но с момента переименования мы завоевали еще трофеи. И когда команда успешна, когда она много побеждает, внимание болельщиков будет увеличиваться. Плюс, чтобы нас поддерживало как можно больше фанатов на стадионе, мы стараемся всегда играть в красивое регби. Надеюсь, у нас это получается (улыбается).

– Помимо регби, каким видом спорта вы увлекаетесь?

– Я большой фанат хоккея. С удовольствием хожу, когда есть свободное время, на матчи «Ак Барса». На мой взгляд, у хоккея и регби много общего: высокая интенсивность, зрелищность, силовое противостояние. Мне очень нравится следить за хоккейными матчами. Еще отмечу, наверное, волейбол. Нас очень часто поддерживает женская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» на наших играх, поэтому мы с командой тоже с удовольствием ходим на их матчи. На волейболе прекрасная атмосфера, крутые болельщики.

«Матчей с сильными сборными нет, а проверить это можно было только в спарринге с ними» Фото: © страница клуба «Стрела-Ак Барс» «ВКонтакте» vk.com/strelarugby

«Все, кто вовлечен с любовью в регби, искренне ждут снятия санкций и возвращения России на международную арену»

– Через два года нас ожидает Кубок мира по регби в Австралии. Это будет первый турнир с 24 командами вместо привычных 20. На ваш взгляд, подобное расширение скажется в плюс или минус?

– Это здорово. Во-первых, у зрителей будет больше матчей для просмотра. Во-вторых, это позитивно скажется на развитии регби. Ведь представится возможность маленьким странам отправиться на Кубок мира. Они получат деньги от World Rugby (Международная федерация регби), смогут потратить их на развитие спорта в стране, и, таким образом, будут выращиваться новые спортсмены.

– А не ударит ли расширение количества команд на Кубке мира по качеству матчей? Приведу пример из футбола – на предстоящем чемпионате мира в Северной Америке будет участвовать 48 команд. Матчей много, но часть из них будет совершенно лишена интриги. Да и мотивации у элитных сборных будет недоставать в играх с андердогами.

– Да, соглашусь с вами, подобное опасение может возникнуть. Но сейчас наблюдается такая тенденция, что команды «Тира 2» плавно приближаются по уровню к командам «Тира 1». То есть существенного разрыва, как раньше, между ними сейчас нет. Не так давно я посмотрел матч Грузии и ЮАР и признаюсь – был впечатлен подготовкой грузинских спортсменов. Сражались достойно и временами даже доставляли проблемы игрокам сборной ЮАР.

– С учетом отстранения российских спортсменов от международных соревнований российское регби регрессирует?

– Это хороший вопрос для дискуссии. Я размышлял об этом, много думал. Мне сложно ответить категорично, так ли это. Потому что мы просто не знаем, на каком уровне сейчас находятся российские регбисты. Матчей с сильными сборными нет, а проверить это можно было только в спарринге с ними. Конечно, расстраивает тот факт, что Россия изолирована от официальных международных соревнований. Ведь мы видим, что европейские сборные растут, прогрессируют с каждым годом. И, чтобы нашим спортсменам не оказаться в состоянии застоя, надо тоже выступать на крупных турнирах. Но, к сожалению, пока это невозможно.

Все переживают от этого – и игроки, и тренеры. Раньше Россия на одной ноге могла обыгрывать такие сборные, как Бельгия или Нидерланды. Сейчас посмотрите на их уровень, легко с ними точно не будет. Все, кто вовлечен с любовью в регби, искренне ждут снятия санкций и возвращения России на международную арену. Пусть даже сначала с регби-7 начнется допуск России, хотя бы так, уже будет неплохо. А если вернут и матчи по регби-15, то будет вообще замечательно.

«Казань – прекраснейший город с отличной инфраструктурой и одно из лучших мест для проживания в мире»

– Ни в одном интервью вы не рассказывали о трудностях жизни в России. А были ли они, когда вы впервые приехали в Россию?

– Разумеется, у меня, как и любого человека, были переживания, когда я переезжал в Россию. Но, открою вам секрет, южноафриканцы – та нация, которая легко приспосабливается к любым жизненным обстоятельствам. Вас может забросить в другую страну Африки, как в моем случае – Намибию. Туда я сначала переехал из ЮАР. Потом вы можете отправиться в Европу, Россию. Далее ваш маршрут последует, к примеру, в Южную Америку – Бразилию или Чили. Если вы южноафриканец, поверьте мне, вы будете себя чувствовать комфортно в любой стране. Вот такая особенность (улыбается).

– Наверняка, когда вы приглашаете иностранцев в команду, вы проявляете себя как чуткий психолог. Как вы объясняете легионерам, что такое Россия?

– Надо понимать, что большинство иностранцев наполнено огромным количеством стереотипов о России. Водка, рыбалка, самые красивые женщины в мире, грозные и неулыбчивые мужчины... В беседе им приходится объяснять нюансы, что из этого правда, а что – нет. Конечно, некоторые иностранцы очень боятся переезжать в Россию. Но я им всегда говорю, что Казань – прекраснейший город с отличной инфраструктурой и одно из лучших мест для проживания в мире.