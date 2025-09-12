news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Выборы-2025 12 сентября 2025 10:40

Избирательные комиссии Татарстана завершают подготовку к Единому дню голосования

Читайте нас в
Телеграм
Избирательные комиссии Татарстана завершают подготовку к Единому дню голосования
Андрей Кондратьев
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Избирательные комиссии Татарстана завершают подготовку к Единому дню голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

До Единого дня голосования в Татарстане осталось два дня. Система избирательных комиссий региона полностью готова к проведению выборов: доставлены избирательные бюллетени в территориальные комиссии, на участках смонтированы средства видеоконтроля, ведется расстановка технологического оборудования.

«Уверен, что вся подготовительная работа, проделанная на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях, обеспечит прозрачное, легитимное и открытое голосование. Мы в постоянном контакте с комиссиями, готовы оперативно реагировать на любые запросы и помогать в решении организационных вопросов», – отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Для избирателей Татарстана продолжает работу «горячая линия» ЦИК РТ. Специалисты обработали уже более 500 звонков. Обращения принимаются по телефону +7 (843) 292-84-33 вплоть до 15 сентября.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

#выборы Раиса РТ #Выборы-2025 #цик рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

11 сентября 2025
Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

11 сентября 2025