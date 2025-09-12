Андрей Кондратьев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Избирательные комиссии Татарстана завершают подготовку к Единому дню голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

До Единого дня голосования в Татарстане осталось два дня. Система избирательных комиссий региона полностью готова к проведению выборов: доставлены избирательные бюллетени в территориальные комиссии, на участках смонтированы средства видеоконтроля, ведется расстановка технологического оборудования.

«Уверен, что вся подготовительная работа, проделанная на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях, обеспечит прозрачное, легитимное и открытое голосование. Мы в постоянном контакте с комиссиями, готовы оперативно реагировать на любые запросы и помогать в решении организационных вопросов», – отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Для избирателей Татарстана продолжает работу «горячая линия» ЦИК РТ. Специалисты обработали уже более 500 звонков. Обращения принимаются по телефону +7 (843) 292-84-33 вплоть до 15 сентября.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).