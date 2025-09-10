«Татарстанскому кино еще учиться и расти»: объявлены лауреаты XXI «Алтын минбара»

Накануне в Казани прошла церемония закрытия XXI международного кинофестиваля «Алтын минбар». Были названы победители конкурса в основных номинациях, при этом обладатель главного приза оказался известен за 2,5 часа до официального объявления. Подробнее о том, как завершился главный казанский кинофорум, - в репортаже «Татар-информа».





В Казани прошла церемония закрытия XXI международного кинофестиваля «Алтын минбар»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Разные подходы к одним и тем же темам»

В этом году закрытие фестиваля «Алтын минбар», как, впрочем, и его открытие, впервые прошло в стенах нового здания театра имени Галиасгара Камала. Один за другим в фойе неторопливо собирались главные лица пятидневного кинофорума, приглашенные, журналисты и другие гости.

«Мне очень нравится процесс [развития кино в РТ]. Было 14 заявок от Татарстана. Очень хочется, чтобы закон диалектики сработал и количество перешло в качество», – сказал «Татар-информу» народный артист Татарстана и заслуженный артист России Рамиль Тухватуллин.

Народный артист Татарстана и заслуженный артист России Рамиль Тухватуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для жюри фестиваля было организовано чаепитие в театральном кафе «Кош», но член жюри из Китая, художественный руководитель анимационной компании Global Digital Media Technology Research У Хунлянь очень хотел поделиться своим комментарием с журналистами. Как оказалось, ему действительно было что сказать.

«Кинофестиваль очень хорош – много стран, много хороших работ. Я думаю, что могу привезти фестиваль в Китай, мы очень хотим сотрудничать», – сообщил г-н Хунлянь.

Художественный руководитель анимационной компании Global Digital Media Technology Research У Хунлянь Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он был ответственен за номинацию «Анимационные фильмы». По поводу качества представленных в ней картин он сказал, что самое важное в них – их идеи.

«Мне кажется, что темы у всех одни и те же. Разные только сюжеты, подход и атмосфера», – считает драматург, лауреат Государственной премии им. Тукая Мансур Гилязов, которого мы попросили сказать несколько слов об увиденном на площадках кинофеста. В этом году он вошел в состав жюри NETPAC (Сеть продвижения азиатского кино).

В качестве примера Гилязов привел в пример татарстанскую картину «Дочки-матери» и малазийский фильм «Приют для младенцев».

«Этим и интересен фестиваль, что мы можем видеть разные подходы к одной и той же теме», – сказал корреспонденту «Татар-информа» драматург. Но Татарстану еще учиться, расти и расти, добавил он.

Исполнительный директор «Алтын Минбара» и директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Моя мечта – снять копродукцию с сильными кинематографическими державами»

В этом году показ картин проходил сразу на трех площадках: театр Камала, кинотеатр «Алмаз Синема Родина» и кинотеатр «Мир». Необходимо время, чтобы провести полный анализ качества показов, поэтому вопрос об итогах фестиваля преждевременный, считает исполнительный директор «Алтын Минбара» и директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Тем не менее, отметила она, ей не поступило ни одного отрицательного отзыва от гостей и участников фестиваля.

«Если говорить о программе в целом, мы выполнили ее не на 100, но на 90 процентов. Будем анализировать. Всегда есть место росту и работе над ошибками», – рассказала она корреспонденту «Татар-информа».

По поводу основного конкурса «Полнометражные игровые фильмы» Айтуганова отметила: «Выбор победителя – это дело жюри, мы в него не вмешиваемся, но, думаю, этот выбор будет сделать непросто». Среди фаворитов она назвала картины из Черногории, Индии и Ирана.

Большие результаты, по ее словам, были получены на полях деловой программы фестиваля. Было подписано три соглашения.

«Это не просто соглашения, а реальное сотрудничество. Моя мечта – снять копродукцию с сильными кинематографическими державами, например с Индией или с Китаем. Сегодня это, наверное, возможно», – рассказала информагентству Миляуша Айтуганова.

Торжественную церемонию открыл оркестр «Казан нуры» под руководством народного артиста РТ Расима Ильясова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Распределение наград

Саму торжественную церемонию открыл оркестр «Казан нуры» под руководством народного артиста РТ Расима Ильясова.

«Наш фестиваль – это не только демонстрация, скажем, достижений. Это тот случай, когда традиционно, несколькими годами (сегодня уже 21-й фестиваль), это делает нас ближе друг к другу. <...> Татарстан всегда был желанным местом встречи Востока и Запада. Татарстан всегда был местом общения национальных культур разных народов», – сказал гостям заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов. И объявил лауреата спецприза от Раиса Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» – им стал индийский фильм «История кукольного театра». Создатели фильма также получат сертификат на полмиллиона рублей.

Марат Ахметов объявил лауреата спецприза от Раиса Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Церемония закрытия фестиваля началась в 19:00. В это же время в кинотеатре «Родина» начался показ фильма закрытия фестиваля. При этом в расписании показов на сайте фестиваля с первого дня было указано, что закрывать программу будет победитель в номинации «Полнометражный игровой фильм». Таким образом, главная интрига церемонии была раскрыта в первую же минуту.

«Опора стойкости» черногорского режиссера Николы Вукчевича взял приз и за лучшую операторскую работу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как бы то ни было, картина «Опора стойкости», ставшая обладателем гран-при, получила его, по мнению многих, вполне заслуженно. Этот же фильм черногорского режиссера Николы Вукчевича взял приз и за лучшую операторскую работу.

Остальные награды основного конкурса были распределены следующим образом:

Лучшая режиссура полнометражного игрового фильма – «Глаза Востока», режиссер Эбрагим Амини (Иран);

(Иран); Лучший актер полнометражного игрового фильма – Зульфат Закиров , «Черный лес» (Россия, Германия);

, «Черный лес» (Россия, Германия); Лучшая актриса полнометражного игрового фильма – Сарех Баят, «Глаза Востока» (Иран);

Лучший сценарий в полнометражном игровом фильме – «Эвакуация», режиссер Фархат Шарипов (Казахстан);

(Казахстан); Лучший анимационный фильм – «По ту сторону», режиссеры Евгений Головин , Алескандр Афонасьев (Казахстан);

, (Казахстан); Лучший документальный фильм – «Потерянный сезон», режиссер Мехди Гаванати (Иран);

(Иран); Лучший игровой короткометражный фильм – «Без гражданства», режиссер Сейед Мохамадхусейн Хосеини (Иран).

Призы жюри NETPAC получили две картины: «В мае сорок четвертого» (Александр Далматов, Россия) и «Глаза Востока».

В Национальном конкурсе предусмотрено было четыре приза:

Лучший фильм национального конкурса – «Дочки-матери», режиссеры Юлия Захарова , Ирек Хафизов (Россия);

, (Россия); Лучший документальный фильм национального конкурса – «Русалки», режиссер Анна Баязитова (Россия);

(Россия); Лучший короткометражный фильм национального конкурса – «Человек уходит, песня остается», режиссер Александр Далматов (Россия);

Лучший фильм национального конкурса для детей – «Туган батыр», режиссер Наталья Нилова (Россия).

Также были вручены специальные призы конкурса.