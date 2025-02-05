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Общество 5 февраля 2025 07:56

Все пенсионеры в России получат доиндексированные пенсии до 25 февраля

Все пенсионеры в России получат доиндексированные пенсии до 25 февраля
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Все россияне, являющиеся получателями страховых пенсий, до 25 февраля получат проиндексированные на 9,5% выплаты. Об этом рассказала член Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, сообщает ТАСС.

«Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля», — заметила парламентарий.

Депутат также напомнила, что у каждого пенсионера есть своя фиксированная дата получения пенсии. «<...> и узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ», — уточнила Стенякина.

С 1 января 2025 года страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров были увеличены на 7,3%. Однако фактическая инфляция за 2024 год, согласно данным Росстата, оказалась равна 9,52%. Поэтому с 1 февраля по поручению Президента России Владимира Путина на 9,5% были проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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#индексация пенсий
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