В Госдуме объяснили, что может уменьшить размер выплачиваемой пенсии

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Периоды отсутствия официального трудоустройства, заниженная серая зарплата, пробелы в трудовом стаже могут привести в будущем к снижению пенсионных выплат. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает ТАСС.

«Чтобы избежать неприятных сюрпризов с уменьшением пенсии, необходимо заранее учитывать ряд подводных камней и соблюдать определенные правила. Так, работа без официального оформления означает отсутствие отчислений в Социальный фонд, что ведет к недобору страхового стажа и пенсионных баллов при нынешних правилах пенсионной системы», – напомнил парламентарий.

В свою очередь выплата части зарплаты в конверте снижает размер отчислений в Соцфонд. Кроме того, по словам депутата, «любой длительный перерыв в карьере (например, из-за работы без оформления, самозанятости без уплаты страховых взносов или иных обстоятельств) может повлиять на количество пенсионных баллов и стаж».

Привести к уменьшению размера пенсии может и потеря документов о трудовом стаже. «Важно сохранять трудовые книжки, справки о зарплате и другие документы, подтверждающие стаж», – заметил в связи с этим Гаврилов.

Дополнительно председатель Комитета Госдумы указал на то, что сократить размер пенсии способно также наличие «задолженностей по налогам, штрафам, кредитам и другим обязательным платежам». Во избежание потерь следует своевременно оплачивать обязательства, проверять задолженности через Федеральную налоговую службу или портал госуслуг и оперативно решать проблемы с долгами до начала исполнительного производства.

Помимо этого, при начислении пенсии могут оказаться неучтенными льготные периоды. Право на дополнительные пенсионные коэффициенты или льготный стаж есть у представителей ряда профессий (например, у педагогов, медиков, шахтеров), отметил депутат.

При наличии же государственных наград, почетных званий, ведомственных знаков отличий, благодарностей от органов государственной власти, грамот или иных официальных наградных документов необходимо убедиться в начислении соответствующих доплат к пенсии.

«В некоторых случаях может потребоваться архивный или ведомственный запрос для подтверждения статуса награждения, поэтому важно заранее уточнять все детали и не откладывать подачу документов», – уточнил Гаврилов.