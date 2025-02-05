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Общество 5 февраля 2025 06:00

В Госдуме объяснили, кто имеет право на две пенсии в 2025 году

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Федеральными законами закреплено право на пенсионное обеспечение каждого гражданина Российской Федерации, но отдельные категории граждан имеют право на получение двух пенсий одновременно. Какие категории могут оформить сразу две пенсионные выплаты, «Татар-информу» объяснила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Право на одновременное получение двух пенсий, например, государственной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости, имеют участники Великой Отечественной войны, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, граждане, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда"», – рассказала она.

Кроме того, право получать две пенсии имеют родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших, умерших при прохождении военной службы или вследствие военной травмы после увольнения с военной службы; вдовы военнослужащих, погибших во время прохождения военной службы по призыву или вследствие военной травмы; нетрудоспособные члены семьи, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; а также члены семей погибших, умерших граждан из числа космонавтов.

«В этом случае может быть предоставлено право на получение государственной пенсии по случаю потери кормильца и, например, страховой пенсии по старости или инвалидности», – отметила Бессараб.

#Депутаты Госдумы #Госдума #пенсии #полезная информация
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