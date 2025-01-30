news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 30 января 2025 09:55

Отделение СФР по РТ назвало средний размер пенсии по старости в 2025 году

Отделение СФР по РТ назвало средний размер пенсии по старости в 2025 году
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 1 января 2025 года страховые пенсии работающих и неработающих граждан были проиндексированы на 7,3%, они будут доиндексированы на 2,2%. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии Отделения Соцфонда России по РТ его управляющий Эдуард Вафин.

«По поручению Президента России Владимира Путина ожидается доиндексация страховых пенсий до 9,5%. Средний размер пенсии по старости в 2025 году составит 24 262 рубля. Пенсионеры являются главными нашими клиентами», — отметил докладчик.

По словам Вафина, установление и выплата пенсий — одна из самых востребованных услуг Социального фонда России. За 2024 год отделение назначило пенсии более 59 тыс. гражданам Татарстана. Численность получателей пенсий в республике по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 8 тыс. и составила более 1,1 млн человек.

Всего с 1 февраля по поручению Президента России на 9,5% будут проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

#индексация пенсий #эдуард вафин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

29 января 2025
Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

29 января 2025