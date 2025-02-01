В России увеличили размер страховых пенсий

С 1 февраля 2025 года страховые пенсии граждан РФ проиндексированы на 9,5%. Об этом сказано в соответствующем законопроекте.

Напомним, в январе текущего года пенсионные выплаты уже увеличивали на 7,3 %. Но в середине месяца реальная инфляция оказалась выше прогнозируемой и составила 9,5%. По этой причине Президент РФ Владимир Путин распорядился провести дополнитеьную индексацию страховых пенсий.

Кроме того, вместе с увеличенной пенсией за февраль россиянам будет перечислена доплата за январь с учетом доиндексации в размере 2,2%.