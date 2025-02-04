Эксперт назвал условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей

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Чтобы получать пенсию в 110 тыс. рублей, которую жители России считают достойной, необходимо накопить 639 пенсионных баллов, однако достижение этого показателя маловероятно. Об этом рассказал депутат Московской областной Думы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин, сообщает «Газета.Ru».

«В 2024 году опрошенные называли достойной пенсией сумму в 110 тыс. рублей. Чтобы получать такую страховую пенсию, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов. Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тыс. рублей», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, чтобы накопить 639 пенсионных баллов, надо получать зарплату в 230 тыс. рублей на протяжении почти 64 лет.

При этом Никитин заметил, что в 2025 году пенсии должны составлять не менее 40% от средней заработной платы в регионе и быть не ниже минимального уровня в 38 тыс. рублей. В свою очередь индексация должна ежегодно соответствовать реальной инфляции, добавил он.

Кроме того, депутат Мособлдумы призвал установить единый средний прожиточный минимум для всех. Сейчас он равняется 19 329 рублям для трудоспособных граждан и 15 250 рублям для пенсионеров, что несправедливо, констатировал Никитин.

С 1 февраля страховые пенсии в России были проиндексированы на 9,5%, о чем сообщал «Татар-информ».