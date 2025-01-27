Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 9,5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: пресс-служба Правительства РФ

По поручению Президента России Владимира Путина с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы более 40 различных социальных выплат и пособий. О подписании соответствующего постановления Правительства сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Речь идет в том числе о ежемесячных денежных выплатах, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, инвалиды всех трех групп.

Кроме того, будут индексированы выплаты семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 26,9 тыс. рублей. Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 690,3 тыс. рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тыс. рублей.

Помимо этого, по словам Мишустина, теперь по поручению Президента каждый год будет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы (прежде она была фиксированной).

Как и анонсировалось, до уровня фактической инфляции за 2024 год окажутся проиндексированы страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров. Доплату за январь пенсионеры получат в феврале.

Премьер-министр поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать доиндексацию страховых пенсий, а первому вице-премьеру Денису Мантурову – доиндексацию военных пенсий.

О предстоящей индексации страховых и военных пенсий до уровня фактической инфляции за 2024 год на прошлой неделе сообщил Президент РФ Владимир Путин. Обсуждение этой меры велось и раньше.