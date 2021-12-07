Врач-иммунолог: Пандемия в человеческой популяции близится к завершению

Новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции не преследует цели истребить человечество, он эволюционирует, высказал мнение врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист объяснил, что новая мутация прячется от коллективного иммунитета и пытается эвалюционировать, а потому ей не выгодно, чтобы носители умирали, так как в мертвом теле «омикрон» не выживет.

На сегодняшний день среди всех заболевших этой вариацией коронавируса, привезенной из ЮАР, не было выявлено ни одного летального исхода.

Жемчугов считает, что пандемия Covid-19 среди человеческой популяции близится к концу.

«Он ищет нового хозяина — животное», — сказал эксперт.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам 7 декабря, отметил, что новый вариант коронавируса может быть не так страшен, как предполагалось изначально.

Ранее вирусолог РАН высказал мнение, что новая мутация сама может стать «живой вакциной» от коронавируса, созданной природой.