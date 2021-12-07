Путин отметил, что омикрон-штамм может быть менее опасным, чем предполагалось изначально

Новый омикрон-штамм коронавируса может быть не так вреден, как считалось изначально, однако не следует расслабляться и забегать вперед, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает специальный корреспондент кремлевского пула в своем Telegram.

«Некоторые специалисты даже говорят, что это живая вакцинация. Но не будем забегать вперед, хотя некоторый отскок на рынках произошел, страхи оказались преждевременными по поводу этого нового штамма», — отметил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Российский лидер подчеркнул, что следует руководствоваться опытом, полученным за полтора года пандемии.

«Мы знаем здесь все подводные камни — с точки зрения их влияния на экономику», — напомнил Путин.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

После появления нового штамма Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству в течение недели разработать обновленный план действий, чтобы предотвратить подъем заболеваемости в стране.

Ранее вирусолог РАН высказал мнение, что новая мутация может стать «живой вакциной» от коронавируса, созданной природой.