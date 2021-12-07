Вирусолог РАН заявил, что омикрон-штамм может стать «живой вакциной» от Covid-19

Омикрон-штамм коронавируса может оказаться живой вакциной, созданной природой, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что пациенты, переболевшие этой вариацией Covid-19, могут быть защищены от более опасных мутаций вируса.

«То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — объяснил ученый.

Чумаков считает, что «омикрон» может поспособствовать отмене локдаунов в мире, так как пока неясно, сможет ли он вытеснить другие штаммы.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Примечательно, что среди заразившихся этим вариантом коронавируса пока не выявлено ни одной смерти.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в России впервые было выявлено два случая заражения омикрон-штаммом у прибывших из ЮАР.