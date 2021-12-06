ВОЗ: В мире пока не зафиксировано смертей среди заразившихся омикрон-штаммом

ВОЗ обнародовала данные, согласно которым в мире пока не зафиксировано смертельных случаев среди заболевших омикрон-штаммом коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Во всемирной организации отметили, что для изучения степени заразности новой разновидности Covid-19 и его способности вызывать тяжелое течение болезни понадобится еще несколько недель.

По словам специалистов, в следующие несколько месяцев активное распространение омикрон-штамма может вызвать более половины новых случаев коронавируса в Европе.

Ранее ВОЗ заявил, что новый вариант коронавируса обнаружен в 38 странах. В России он пока не выявлен. Несмотря на это для борьбы с омикрон-штаммом Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование.