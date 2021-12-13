ВОЗ заявила, что омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 63 странах

Новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружен уже в 63 странах мира. Это следует из технической информации Всемирной организации здравоохранения по новому варианту патогена, передает РИА Новости.

По данным экспертов ВОЗ, новый вариант Covid-19 может оказаться менее опасен. В большинстве выявленных случаев болезнь протекала без симптомов либо они были не слишком тяжелыми. Вместе с тем, уточнили специалисты организации, «омикрон» может превзойти по скорости распространения «дельту», но с чем именно это связано, «ясности пока нет».

При этом в ВОЗ признали, что вакцинная защита может ослабнуть из-за появления омикрон-штамма. «Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка <…> позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта», — сказано в заявлении.

Штамм B.1.1.529 коронавируса с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

В России пока идентифицированы два случая заражения новым штаммом: он обнаружен у двух вернувшихся из ЮАР туристов. Кроме того, его нашли в Южной Корее у приехавшего из РФ. Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с «омикроном». Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал подготовиться к развертыванию обсерваторов.