ВОЗ: Ситуация с коронавирусом останется сложной в ближайшие три месяца

Ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в течение предстоящих трех месяцев будет оставаться тяжелой. Об этом предупредил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по Covid-19 Дэвид Набарро в эфире британского телеканала Sky News.

«Боюсь, мы бежим марафонскую дистанцию, но пока рано говорить, что мы близки к концу <…>», — констатировал представитель ВОЗ.

«<…> мы видим конец [пандемии] в поле зрения, но мы его еще не достигли», — подчеркнул Наварро. По его оценке, мир ждет еще несколько волн распространения коронавируса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна превращение омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 в доминирующий вариант Covid-19 на территории России вызовет рекордную заболеваемость. Роспотребнадзор также ожидает роста заболеваемости коронавирусом после праздников.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

На потенциальную опасность нового штамма обратил внимание директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Вместе с тем данные южноафриканских врачей допускают возможность завершения острой фазы пандемии из-за омикрон-штамма.