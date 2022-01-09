Bloomberg: «Омикрон» может означать приближение конца острой фазы пандемии Covid-19

Появление омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 может означать приближение конца острой фазы пандемии Covid-19. К такому выводу пришли исследователи из Академической больницы имени Стива Бико в южноафриканской Претории, сообщает агентство Bloomberg.

Медики из Южной Африки сравнили больничные записи о 466 пациентах, заболевших в нынешнюю волну Covid-19, и 3976 людях, подхвативших заболевание в предыдущие волны.

Оказалось, что в нынешней волне смертность среди госпитализированных с коронавирусом составила 4,5% по сравнению с 21,3% ранее. Средний возраст попавших в больницу при этом уменьшился до 39 лет по сравнению с почти 50 годами в предыдущих волнах.

Инфицированные «омикроном» в среднем проводили в больнице четыре дня по сравнению с 8,8 днями при заражении более ранними вариантами патогена. В отделение интенсивной терапии попал лишь 1% пациентов в сравнении с 4,3% до этого. При этом почти две трети инфицированных омикрон-штаммом были госпитализированы не из-за коронавируса.

В целом полученные учеными данные вселяют надежду на то, что быстрота распространения нового варианта Covid-19 смягчается относительно легким течением болезни. «Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», — констатировали авторы работы.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон». На потенциальную опасность нового штамма обратил внимание директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.