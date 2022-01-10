Роспотребнадзор ожидает рост заболеваемости Covid-19 после праздников

После праздников в России может вновь вырасти заболеваемость Covid-19, что связано с распространением штамма «омикрон». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма „омикрон“», — предупредил эксперт.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Ученые полагают, что это самый заразный вариант коронавирусной инфекции. Тем не менее они строят оптимистичные прогнозы, так как штамм пока не привел к усложнению болезни либо росту летальных исходов.

Накануне на Кипре впервые был обнаружен гибридный вариант штаммов «дельта» и «омикрон».