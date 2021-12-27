Фаучи: Заразность «омикрона» может свести на нет плюсы от его меньшей опасности

Быстрый рост числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах может свести на нет положительный эффект от более легкого течения заболевания при инфицировании им. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в традиционном воскресном интервью телеканалу ABC.

«Есть одно, с чем согласны все, — что [„омикрон“] чрезвычайно заразен. Он превосходит даже самые заразные предыдущие варианты, включая „дельту“», — констатировал эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание на британские сведения о характере болезни при «омикроне». «Когда мы впервые увидели данные из Великобритании, стало ясно, что соотношение случаев [заболевания] и госпитализаций низкое. Интересно, что и продолжительность пребывания в больнице была ниже, потребность в аппаратах искусственной вентиляции легких тоже ниже», — заметил Фаучи.

Ситуацию в Южно-Африканской республике эксперт при этом счел непоказательной, так как там большинство населения переболело предыдущими вариантами коронавируса — «дельта» или «бета». Соответственно, у инфицированных ранее сохранялся определенный уровень иммунной защиты.

В этом контексте руководитель национального института рекомендовал не успокаиваться раньше времени. «Проблема <…> заключается в том, что такое большое количество новых заражений может нивелировать уменьшение опасности [варианта]. Так что если у вас много, много, много людей с менее серьезным штаммом, это может нейтрализовать положительный эффект менее серьезного течения», — подчеркнул он.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон». Власти Британии заявили о пониженной вероятности госпитализации с омикрон-штаммом.