Вирусолог Альтштейн: С приходом «омикрона» Россию ждет рекордная заболеваемость

Превращение омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 в доминирующий вариант Covid-19 на территории России вызовет рекордную заболеваемость. Об этом предупредил вирусолог Анатолий Альтштейн, сообщает издание Ura.ru.

Доктор медицинских наук заметил, что пока в стране еще циркулирует преимущественно дельта-вариант коронавируса, «который снижается и по заболеваемости, и по летальности».

«<…> но придет „омикрон“. Придет „омикрон“, и, если будут правильно диагностировать, там будут сотни тысяч, но это зависит от качества диагностики», — подчеркнул Альтштейн.

Специалист при этом сослался на опыт Великобритании, где омикрон-штамм уже распространился. «В Великобритании диагностика поставлена очень мощно. И там 200 тыс. [в день] бывает, хотя страна в два с половиной раза меньше, чем Россия, а заболеваемость гигантская. По идее, у нас должна быть такая же заболеваемость», — пояснил он.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

На потенциальную опасность нового штамма обратил внимание директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Вместе с тем данные южноафриканских врачей допускают возможность завершения острой фазы пандемии из-за омикрон-штамма.