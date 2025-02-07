Волонтеры из Татарстана борются с последствиями ЧС на черноморском побережье – видео

Тридцать пять волонтеров из Татарстана прибыли в поселок Витязево, чтобы помочь ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Черном море. Командировку удалось организовать благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

Делегация волонтеров сформирована из студентов Татарстана. Студентов ветеринарной академии распределили в стационары и реабилитационные центры для птиц. Попавшие во вторую группу исследуют берег на наличие мазута, собирают нефтепродукты в мешки для утилизации, а также помогают в строительстве новых реабилитационных центров.

«С первого дня для волонтеров организованы питание, трансфер, средства индивидуальной защиты. Ребята наши уже вышли на первые смены, с берега собирают остатки нефтепродуктов, ветеринары помогают птицам: отмывают, кормят, следят за их состоянием, дают лекарственные препараты. Волонтеры настроены на работу, мы готовы быть полезными и внести свой вклад», – отметила руководитель делегации Республики Татарстан Светлана Янтуганова.

Волонтеров разместили в санатории, находящемся неподалеку от зоны работы делегации. Все участники мероприятия обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Как только мы приезжаем на берег, нас встречают сотрудники, выдают средства индивидуальной защиты и проводят небольшой инструктаж по работе, определяют объем задач. Сегодня из-за погодных условий наш объем задач был небольшим: мы шли вдоль пляжа и сеяли песок на наличие мазута. За смену собрали почти три мешка. Наша команда волонтеров на позитиве, не унываем, радуемся встречам с другими делегациями. Сегодня на берегу смогли познакомиться с делегацией Ленинградской области, обменялись немного опытом!» – рассказал волонтер Александр Щадилов.

За два дня работы татарстанская делегация отработала 222 часа.

Экологическая катастрофа произошла 15 декабря 2024 года из-за разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров класса «Волгонефть» в Керченском проливе в результате шторма. С декабря волонтеры помогают в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.

Воспитание социально ответственной личности – одна из целей национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе прямой линии Путин назвал экологическую катастрофу на побережье Черного моря «большой бедой».