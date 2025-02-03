«Это внутренний порыв»: волонтеры Татарстана поехали спасать пляжи и птиц Анапы от мазута

Тридцать пять волонтеров из Татарстана отправились сегодня в Анапу, чтобы оказать помощь в ликвидации последствий разлива нефти. Перед отправкой в путь на железнодорожном вокзале в Казани добровольцы развернули флаги Татарстана и информационно-ресурсного центра добровольчества «Добрый Татарстан», а позже на перроне — и флаги своих вузов.

«Считаю, что произошла глобальная катастрофа, каждый неравнодушный должен принять участие и хоть как-то помочь — материально или как мы, поехать. У нас сейчас идет преддипломная практика, но тем не менее мы не щадим своего времени и энергии», — заявила журналистам Ксения Агапова.

Девушка учится в Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана на пятом курсе. О пагубном воздействии мазута на животных и птиц она хорошо осведомлена.

«Мазут нарушает жировую прослойку на оперении птиц. Если птицу правильно не реабилитировать, она может погибнуть. На первом и втором курсе я работала в ветклинике, опыт лечения животных есть», — отметила Агапова.

В штабе Анапы волонтеров из Татарстана распределят на группы. Кто-то будет работать на пляже, а кто-то — в реабилитационном центре. Молодые люди станут частью большой команды, будут собирать на пляжах нефтепродукты в мешки для последующей утилизации. Также на береговой линии волонтеры примут участие в спасении птиц. Пострадавших пернатых доставят в специальный пункт, который развернут на базе волонтерского штаба в поселке Витязево. Там их будут отмывать от мазута, оказывать необходимую помощь.

В состав группы волонтеров вошел Рамазан Хасанов. Он учится в Мамадышском политехническом колледже на четвертом курсе. Молодой человек раньше никогда не был на Черном море. Так получилось, что его первая поездка в курортный город связана не с отдыхом, а с работой.

«Хочу помогать животным и птицам. Масштаб катастрофы большой, если быстро не оказать помощь, то последствий может быть гораздо больше», — пояснил Хасанов.

Студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Ксения Емельянова учится на втором курсе. Поскольку ее будущая профессия связана с туризмом, она считает своим долгом помочь в предотвращении последствий экологической катастрофы. До поступления в казанский вуз девушка жила в Москве. Она объяснила, почему едет добровольцем в Анапу.

«Это внутренний порыв. Как только узнала о трагедии, поняла, что должна там быть. Но возможности самостоятельно добраться не было. В вузе объявили набор волонтеров, и я сразу записалась. Считаю, что каждый человек должен сделать что-то важное, что-то значимое в своей жизни. Хочу помочь природе и будущим поколениям», — сказала Емельянова.

Отряд волонтеров проводил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. «Передаю вам слова искренней признательности за то, что вы отозвались на такую важную миссию — помочь нашей стране, помочь Краснодарскому Краю. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал эту инициативу и помог нам с организацией большого волонтерского отряда», — заметил он на встрече с представителями молодежи.

Садыков подчеркнул, что из всех желающих, кто подал заявки, были отобраны самые опытные, в том числе 15 студентов старших курсов Казанской государственной академии ветеринарной медицины. Ребята знают, как правильно обращаться с животными. В состав группы вошли представители Казани, Зеленодольска, Мамадыша, Нижнекамска. Республика обеспечила молодых людей всем необходимым для поездки.

«Помимо вашей экипировки мы подготовили средства индивидуальной защиты для каждого. По питанию, проживанию и доставке все расходы взяли на себя», — заявил Садыков во время общения с волонтерами. Министр общался с ребятами достаточно долго. Он дополнил свою речь теплыми напутствиями и пообещал оперативно решать все возможные вопросы, которые могут возникнуть на месте.

Жить добровольцы будут в лагере на территории поселка Витязево, недалеко от зоны, где будут работать на протяжении двух недель.

Экологическая катастрофа произошла 15 декабря 2024 года из-за крушения двух российских нефтяных танкеров в Керченском проливе во время шторма. С декабря волонтеры помогают в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черном море. Воспитание социально ответственной молодежи — одна из целей национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.