Руководитель делегации Татарстана объяснила, почему едет с волонтерами в Анапу

Ринат Садыков и Светлана Янтуганова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первую крупную делегацию волонтеров Татарстана, отправившуюся в Анапу, чтобы оказать помощь в ликвидации последствий разлива нефти, возглавила заведующая подростковым клубом «Кристалл», руководитель доброцентра «Добрый Зеленодольск» Светлана Янтуганова. Что побудило ее стать волонтером Черного моря, она рассказала «Татар-информу».

«Руковожу волонтерами в Зеленодольском районе. Очень люблю море, потому что выросла на море, я сама родом с Сахалина. Я не могу без моря, и когда случилась беда, захотела помочь», — пояснила собеседница агентства.

Янтуганова отметила, что едет не только для того, чтобы руководить группой. «Я бы хотела вместе с ребятами работать на пляжах либо с животными. Хочу внести свою лепту, а не только руководить», — подчеркнула она.

О наборе отряда волонтеров из Татарстана активистка узнала от знакомых. «Мы все общаемся, находимся в одном сообществе добрых людей „Добрый Татарстан“. Я езжу постоянно на разные мероприятия, форумы», — сказала Янтуганова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что первая группа волонтеров из Татарстана была набрана буквально за сутки. В ее состав вошли 15 студентов Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана и других учебных заведений республики. Это представители Казани, Зеленодольска, Мамадыша, Нижнекамска.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал инициативу и помог с организацией поездки большого волонтерского отряда. Республика обеспечила молодых людей всем необходимым: экипировкой, средствами защиты, проживанием и питанием. Жить добровольцы будут в лагере в поселке Витязево, недалеко от зоны, где будут работать на протяжении двух недель.

Экологическая катастрофа произошла 15 декабря 2024 года из-за крушения двух российских нефтяных танкеров в Керченском проливе во время шторма. С декабря волонтеры помогают в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черном море.

Воспитание социально ответственной — одна из целей национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.