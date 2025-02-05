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Общество 5 февраля 2025 07:00

Казанский биолог рассказал об установке ролла Каляева для очистки Черного моря от мазута

Казанский биолог рассказал об установке ролла Каляева для очистки Черного моря от мазута
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Роллы Каляева на Бугазской косе в Анапе устанавливают волонтеры Черного моря, в том числе добровольцы из Татарстана. Изобретение из подручных средств предназначено для очистки воды от мазута.

«Мы делаем так называемый ролл Каляева. Сети Каляева притягивают мазут на пляжах. Но, к сожалению, сильный волнобой часто замывает их песком, уносит в море или вовсе выбрасывает на берег. Инженер Каляев посоветовал делать из подручных материалов поплавки, заворачивать их в сети, изготавливая своеобразный ролл», – сообщил «Татар-информу» Член Совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, казанский биолог Антон Бортяков.

По его словам, добровольцы заворачивают в длинные сети пластиковые баллоны, закрепляя их по бокам стяжкой. Сети на поверхности воды держат два якоря с обеих сторон. Якорями служат привязанные мешки с песком. Находясь в воде, сеть собирает мазут с поверхности воды.

Изобретения из подручных средств для спасения Черного моря от разлива мазута принадлежат руководителю группы проектов развития Сколково Владимиру Каляеву, который участвовал в ликвидации последствий экологической катастрофы. В частности, это «Сети Каляева» и «Вибросито Каляева».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после экологической катастрофы на Черном море из-за разлива мазута с нефтяных танкеров со всей страны приехали, чтобы помочь природе и морским обитателям.

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#Экология #Черное море #Волонтеры
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