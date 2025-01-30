«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

После экологической катастрофы на Черном море из-за разлива мазута с нефтяных танкеров тысячи неравнодушных людей со всей страны приехали, чтобы помочь природе и морским обитателям. «Татар-информ» рассказывает истории волонтеров-татарстанцев, откликнувшихся на беду.





Фото предоставлено Еленой Нургалиевой

«Собирали мертвых птиц, откопали останки трех дельфинов»

Социальный предприниматель Елена Нургалиева из Казани отправилась в Анапу, как только узнала об экологической катастрофе из СМИ.

«Все это выглядело очень страшно. Хотела помочь, внести частичку своего труда. Выбрала Бугазскую косу – эта заповедная зона наиболее пострадала. В Анапе и Сочи много местных жителей и техники. На Бугазскую косу приезжают немногие, поскольку она далеко», – объяснила свой выбор Елена.

Фото предоставлено Еленой Нургалиевой

Добравшись до места, обратилась в штаб. Волонтеру предоставили бесплатный номер в отеле с трехразовым питанием. По словам Нургаливеой, работа штаба на Бугазской косе организована на высоком уровне. Там проявляют заботу о волонтерах, предоставляют все необходимое: спецодежду, маски-респираторы, инвентарь, питание, определяют для каждого четкий план работы.

По приезде каждому добровольцу дают промокод на проживание в отеле на 5 тыс. рублей. Также люди ежедневно получают промокоды на еду и такси, чтобы перемещаться по городу.

Фото предоставлено Еленой Нургалиевой

На месте Елена повстречала еще двух волонтеров из Татарстана, которые также приехали самостоятельно. На Бугазскую косу каждое утро добровольцев доставлял спецтранспорт. Добраться до нужного участка по пескам можно было только на «Уралах» и тракторах.

«На пляже выкапывали мазут, который находится на глубине 20-30 см. Просеивали верхние слои песка. К сожалению, собирали мертвых птиц, откапывали останки трех дельфинов, они были все в мазуте», – вспоминает Елена.

Фото предоставлено Еленой Нургалиевой

На одном участке волонтер собрала за один день тела 59 погибших птиц. Там же на берег море выбросило множество мертвых медуз. Тела птиц и дельфинов складывали в отдельные мешки и отправляли в штаб для определения причины гибели.

«Просеиваешь песок и понимаешь, что впереди еще тысячи километров»

По словам Нургалиевой, на громадной косе, где она работала, из техники было лишь по одной машине «Урал» и «КАМАЗ», а также два трактора. Елене довелось поработать один день на пляже в Витязево, где было много разной техники.

На Бугазской косе за смену волонтеры собирали до 200 мешков песка с мазутом.

«Обстановка удручающая. Целый день чистишь песок, а на следующий день приходишь, а там опять все в мазуте. Ты сидишь, просеиваешь песок и понимаешь, что впереди еще тысячи километров грязного песка. Твоя работа кажется каплей в море, но когда видишь рядом сотни людей, надеешься на лучшее. Весь мазут собрать до лета нереально», – подчеркивает жительница Казани.

Каждый день море выносит на берег новые партии мазута. От песка исходит неприятный запах. Работать на берегу зачастую приходилось при сильном ветре и холоде. Некоторые люди жаловались на тошноту и головокружение.

Фото предоставлено Еленой Нургалиевой

«Я два дня работала без респиратора, к счастью, все обошлось. Пила три раза в день абсорбенты. Уже несколько дней, как я дома, и нет никаких последствий», – отмечает Елена.

Несмотря на масштаб трагедии, жительница Казани предполагает, что летом люди все же поедут отдыхать в Анапу. Только купаться им придется не в море, а в бассейнах при отелях. Но все же волонтер очень надеется, что море сможет само себя очистить.

Чтобы помочь природе, Елена хочет еще раз поехать на черноморское побережье в конце февраля – начале марта. А предстоящим летом жительница Казани планирует поездку на побережье вместе с 15-летним сыном Тимуром. У молодого человека ДЦП, работать вместе с мамой на пляже он не сможет, но готов оказать моральную поддержку.

«Хочу призвать всех, у кого есть время и возможность, приехать и помочь Черному морю», – заключила Елена.

Фото предоставлено Еленой Нургалиевой

«Испачканные птицы выходят на берег и, когда чистятся, заглатывают мазут»

Член Совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, казанский биолог Антон Бортяков отправился в январе в Крым, чтобы внести посильную лепту в спасение морских обитателей и птиц, пострадавших после разлива мазута.

«Когда 15 декабря поступило сообщение о разливе мазута, стало понятно, что такие объемы нанесут огромный ущерб экосистеме Черного моря. Сразу начал искать возможность поехать. Провел все намеченные мероприятия – экскурсии, лекции – и уже после Нового года бросил клич, чтобы ребята помогли деньгами на проезд и оборудование. Собрал необходимую сумму и выехал 15 января», – рассказывает он.

Фото предоставлено Антоном Бортяковым

Антон отправился на Черное море поездом. 17 января утром он вышел на работу на пляж в Судаке.

«Город Судак для меня близкий и родной, мы сюда приезжаем частенько отдыхать с семьей. Побережье мне знакомо, что тоже важно», – поясняет Антон.

Фото предоставлено Антоном Бортяковым

При выборе места он пообщался с друзьями. Из-за масштабов трагедии в Анапе и Керчи там до сих пор требуется много людей, а в Крыму, по словам Бортякова, не хватает узких специалистов – ветеринаров, зоологов.

«Испачканные мазутом птицы выходят на берег, чтобы почиститься. И когда они чистятся, заглатывают мазут. Поэтому их необходимо не только поймать и отмыть, но и лечить, чтобы удалить мазут из кишечника, снизить отравляющую нагрузку на организм», – отмечает собеседник.

Фото предоставлено Антоном Бортяковым

В Крыму на протяжении первой недели Антон занимался ловлей и отмывкой птиц. Во вторую неделю он отправился в специализированный центр, где проводится реабилитация пернатых.

«Ближайший к нам – парк «Тайган» Олега Зубкова, он находится в горной части Крыма. Буду работать неделю, а после поеду в Феодосию или в Анапу», – говорит биолог.

Фото предоставлено Антоном Бортяковым

По его словам, ситуация на пляжах Крыма гораздо лучше, чем в Анапе, где произошел массовый выброс мазута. В Крыму море выбрасывает на берег мазутные пятна, от которых страдают птицы. Но с потеплением ситуация может измениться.

«Здесь становится все теплее и теплее. Мазут тает, становится жидким и проникает в гравий каменных пляжей, быстро и сильно пачкает птиц в отличие от той ситуации, которая была в декабре и в начале января, когда из-за температуры мазут был более густым», – замечает Антон.

«Ослабленные птицы оказываются на берегу в опасности, до них могут добраться кошки и собаки»

Бортяков предполагает, что после прогрева воды всплывут толщи мазута, которые сейчас лежат на дне. Как будет развиваться ситуация с их распределением по акватории и выбросами на прибрежные территории, спрогнозировать трудно. Но пока этого не произошло, ситуация спокойная.

«По сравнению с Анапой в Крыму менее масштабное загрязнение. На пляжах южного берега Крыма сейчас нет массовых протяженных выбросов мазута, есть точечные выбросы, большая часть из которых разбита на капельный крап штормовыми волнами. Это усложняет сбор, но волонтеры и добровольцы справляются», – добавляет Антон.

Он пояснил, что в нормальной ситуации птицы обычно сидят и спят на воде. Испачкав оперение в мазуте, они становятся ослабленными и для очистки перьев выходят на берег.

Фото предоставлено Антоном Бортяковым

«Чомги, гагары, пеганки – морские птицы, которые прекрасно плавают. Испачканные мазутом перья затрудняют плаванье, не в достаточной мере сохраняют тепло. Птицы вынуждены выйти на берег, чтобы почиститься. Ослабленные птицы оказываются на берегу в опасности, до них могут добраться кошки и собаки. На берегу мы встречали несколько растерзанных трупов», – говорит Бортяков.

Другая часть птиц на берегу гибнет от отравления. Чтобы спасти выживших, нужно их аккуратно отловить, не поранив.

«Мы стараемся отлавливать птиц щадящими методами – сачками, подкрадываясь в вечернее или ночное время под светом фонарей. Их перевозят представители природоохранных структур», – отмечает собеседник.

Птиц в коробках с вентиляционными отверстиями организованно доставляют на моечный пункт, где по ветеринарным протоколам их осматривает ветеринар, очищает от мазута полость рта и гортани, дает рекомендации. После этого пострадавших доставляют в пункты передержки для дальнейшего лечения. Решения о выпуске пернатых на волю принимают участники специальной ветеринарной комиссии.

Фото предоставлено Антоном Бортяковым

Погибшие дельфины в окрестностях Судака Антону не встречались.

«Я наблюдал с берега в бинокль несколько стай азовок, белобочек, двух афалин. Впечатление такое, что они хорошо себя чувствуют в акватории», – добавляет Антон.

Бортяков отметил слаженную и четкую работу местного штаба.

«На данный момент большую часть Крымской береговой линии массовые выбросы не затронули, а с имеющимися вполне по силам справиться местным службам и добровольцам при налаживании финансирования и технического оснащения штабов на местах», – говорит он.

Фото предоставлено Антоном Бортяковым

Житель Казани считает, что отдых в Крыму вне морских побережий по-прежнему привлечет туристов в предстоящий сезон отпусков и не только. Однако безопасность пляжного отдыха будет зависеть от развития ситуации с дальнейшей миграцией мазутных пятен, всплывающих при потеплении воды, направления течений и ветров, общей метеообстановки в период весенних штормов.

«Если две-три птички выживут и дадут птенчиков, труд будет не напрасным»

Светлана Куделькина из Казани трудилась на протяжении недели в птичнике, организованном на базе сафари-парка «Тайган» в Крыму. В конце января она вернулась обратно домой в Татарстан.

«Перед поездкой в Крым много читала об экологической катастрофе, как вымирают гагары и чомги. Решила помочь. Даже если две-три птички выживут и дадут птенчиков, труд будет не напрасным», – говорит Светлана.

Фото предоставлено Еленой Нургалиевой

Жительница Казани по образованию инженер-технолог пищевой промышленности, ранее окончила медколледж. Вместе с ней в «Тайгане» трудились еще несколько волонтеров, которые приезжали в основном из ближайших курортных городов. Среди них было немало студентов.

На базе частного парка львов выделены отдельные помещения под птичник и инкубатор. Туда привозят отмытых птиц из Ялты, Судака и Анапы.

Всего там содержится около 500 разных птиц. Это гагары, чомги, чайки, утки, бакланы, есть один лебедь. Светлана работала в птичнике, который волонтеры называют Домом птиц.

Фото предоставлено Алиной Рахимовой

«Птиц привозили волонтеры в коробках на машинах. Мы их осматривали. Вялых и больных направляли в инкубатор, где их выхаживают. А здоровых, но ослабленных – к нам. Некоторых птиц кормили руками», – рассказывает волонтер. По ее словам, поначалу птицы не хотят есть из-за сильного стресса. Дело в том, что после отмывки от мазута они теряют часть жирового запаса.

Как пояснила Светлана, птицы истощены и должны набрать вес. Если вес набран, то пернатые начинают восстанавливаться. Тогда их нужно переводить с бассейн. Со слов Светланы, в центре планируется оборудование специального бассейна, чтобы, когда потеплеет, они вернулись в водную среду.

В дальнейшем решение о выпуске здоровых птиц в естественную среду обитания будет принимать специальная комиссия. Однако процесс восстановления долгий, до этого пернатым предстоит провести в птичнике несколько месяцев.

Фото предоставлено Алиной Рахимовой

«По статистике, к сожалению, большинство пострадавших птиц погибает. Но у нас процент выживаемости увеличивается, мы собираемся довести эту цифру до 50%», – говорит Куделькина.

По данным Светланы, в центре достаточно корма для птиц. Кроме того, прибыли орнитологи и провдят наблюдения за пернатыми.

«Еще часик поработаю, зато через пару лет смогу сюда приезжать на отдых»

Уроженец Бугульмы Александр Калашников вместе с другом еще в начале января отправился на личном автомобиле из Краснодара в Анапу, чтобы примкнуть к штабу волонтеров.

Решение о том, что нужно ехать, было принято вместе с другом спонтанно за разговором в парке. Сказано – сделано, молодые люди отправились спасать пляжи Анапы уже на следующий день.

«Представьте себе, что вы каждое лето ездите на отдых к бабушке в деревню. Когда вы туда приезжаете, вас захватывают эмоции и воспоминания о проведенном там счастливом времени. Представляете эти ощущения? И вдруг с этой деревней что-то происходит. Вы обожаете эту деревню, любите ее, и вам необходимо что-то делать, чтобы все это прекратилось», – поясняет Александр.

Александр Калашников Фото предоставлено Александром Калашниковым

В последние годы почти каждое лето приезжал туда на отдых и очень полюбил этот небольшой курортный город. Молодой человек проработал на местных пляжах четыре дня.

«При сложившихся обстоятельствах даже один день играет огромную роль. Представьте себе, даже если человек приедет всего на один день и таких людей будет много, то будет выполнен большой объем работы», – отмечает Калашников.

Сначала друзья обратились в штаб волонтеров по адресу Черноморская, 120б. Там гостям предложили купон на жилье на сумму 5 тыс. рублей. Но для этого требовалось пройти процедуру регистрации и подождать еще какое-то время. Александр принял решение снять гостиницу самостоятельно и сразу отправился на пляж, где трудился по восемь часов в день, вооружившись лопатой.

«Работали на пляже под дождем. Помню очень холодный морской бриз. В перерывах грелись в палатках, ели, пили чай», – вспоминает молодой человек.

Тяжелый песок с мазутом волонтеры собирали в пакеты, далее их вывозили с пляжа на спецтехнике.

По словам собеседника, весь пляж поделен на зоны, за уборку которых отвечают определенные люди. Кто-то занимается спасением птиц, а кто-то собирает мазут. Александр собирал песок с мазутом между Анапой и Витязево на протяжении трех дней. На четвертый вместе с другом поехал посмотреть птиц, которых перевозили в пансионат после мойки. При переезде молодые люди помогали таскать различные коробки.

«Птиц на самом деле очень жалко», – говорит Александр.

По словам волонтера, именно на пляжах Анапы он обрел веру в доброту людей.

«Вы когда-нибудь видели сотни-тысячи людей и каждый из них готов помочь? А я видел, и это было там. В этом месте собрались одни из добрейших людей на свете. Ведь не каждый человек поедет просто так помогать из Москвы, из Татарстана… Там даже из Сибири люди были. Они приехали не ради отдыха и денег, а наоборот – за свой счет, чтобы работать. Чтобы в будущем на этих пляжах люди могли отдыхать с семьями», – поясняет Александр.

Он также отметил, что это действительно был «адский труд», но силы вселяла мотивация.

«Я думал, что еще часик поработаю, зато через пару лет смогу сюда приезжать на отдых, как раньше», – вспоминает Александр.

Однако позже собеседник все же уточнил, что, скорее всего, для полного восстановления экологии понадобится не менее пяти лет. Он отметил, что на черноморском побережье иногда присутствовал неприятный химический запах, который иногда бывает после выбросов возле крупных промпредприятий. Напоследок Александр сообщил, что если у него появится возможность, то он обязательно поедет работать волонтером на побережье еще раз.

Фото предоставлено Антоном Бортяковым

На Черное море отправятся 30 волонтеров из Татарстана

На побережье Черного моря отправятся 30 волонтеров из Татарстана, среди них есть студенты Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана. Они будут помогать представителям местной фауны.

«Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова 30 волонтеров из Татарстана отправятся на побережье Черного моря. Среди них также студенты ветеринарной академии, которые будут помогать животным и птицам», – сообщил на пресс-конференции в Казани министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Кроме того, примкнуть к армии волонтеров Черного моря собираются активисты региональной молодежной общественной организации «Будет чисто». Как сообщила «Татар-информу» руководитель движения Дилара Сатикова, сегодня группа из 6 человек отправится в Анапу, они будут работать на пляжах неделю. Работа волонтеров из Татарстана организована благодаря национальному проекту «Молодежь и дети».

Водолазы МЧС обследуют акваторию Черного моря

По данным МЧС России, в Керченском проливе продолжается очистка загрязненных участков. Водолазы МЧС России, в том числе с применением специализированных глубоководных телеуправляемых аппаратов, обследуют затонувшие части танкеров, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.

В акватории Черного моря обследовано более 5,5 тыс. квадратных километров, обработано сорбентом свыше 50 тыс. квадратных метров.

Для мониторинга обстановки акватории и обследования затонувших частей танкеров задействовано 25 судов. Водолазные группы МЧС России обследуют и собирают нефтепродукты в районе причала Витязево.

Всего с начала работ собрано более 176 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

В Краснодарском крае обследуют 265 километров. С берега вывезено более 175 тыс. тонн загрязненного песка.

На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки очищено свыше 10,5 тыс. тонн песка.

В Крыму проводится мониторинг с помощью БПЛА, морских судов и авиации МЧС России. Очищено 186 километров береговой линии, собрано 511 тонн загрязненного песка и грунта.

В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 605 тонн загрязненного песка и грунта.

Напомним, в декабре в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с мазутом, который попал в море и загрязнил воду и берег.