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Есть данные: крушение танкеров с нефтью связано с нарушением правил капитанами — Путин
Есть данные, что крушение танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе произошло из-за нарушения правил капитанами. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой ежегодной пресс-конференцией.
«Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили правила — не ушли вовремя в укрытия. Некоторые суда ушли в укрытие: с ними все нормально. А эти не ушли, да и на якорь встали не там, где было положено», — сказал он.
Кроме того, Путин заметил, что нужно досконально изучить ситуацию и подумать о том, что делать дальше, чтобы «не дать расползаться большому пятну [нефтепродуктов]». При необходимости, по его словам, следует развернуть дополнительную группировку МЧС. Сейчас на пораженной территории работают 4 тыс. спасателей.
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