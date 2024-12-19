Есть данные: крушение танкеров с нефтью связано с нарушением правил капитанами — Путин

Есть данные, что крушение танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе произошло из-за нарушения правил капитанами. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой ежегодной пресс-конференцией.

«Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили правила — не ушли вовремя в укрытия. Некоторые суда ушли в укрытие: с ними все нормально. А эти не ушли, да и на якорь встали не там, где было положено», — сказал он.

Кроме того, Путин заметил, что нужно досконально изучить ситуацию и подумать о том, что делать дальше, чтобы «не дать расползаться большому пятну [нефтепродуктов]». При необходимости, по его словам, следует развернуть дополнительную группировку МЧС. Сейчас на пораженной территории работают 4 тыс. спасателей.

Ранее Президент России назвал экологическую катастрофу на побережье Черного моря большой бедой.