Путин назвал экологическую катастрофу на побережье Черного моря «большой бедой»

В Анапе и окрестностях развернулась настоящая экологическая катастрофа после крушения двух танкеров, нефтепродукты из которых выбросило на берег. Жители Краснодарского края обратились к Президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии с просьбой ускорить ликвидацию последствий случившегося.

Путин призвал сделать всё, чтобы убрать разлившееся в Черном море топливо. «Шторм еще вчера продолжался [силой] 4-5 баллов, и работать достаточно сложно. К субботе море должно утихнуть, и работу можно будет наладить», — сказал он.

Путин также заявил, что с танкеров, потерпевших крушение в Черном море, вытекло 40% топлива. «Работают разные службы, службы разных ведомств — от Министерства природных ресурсов, Минтранса, МЧС, эта работа должна координироваться. Нужно сделать всё, чтобы оградить это место и убрать это топливо, которое появляется на берегу», — поручил Владимир Путин.

Побережье Краснодарского края оказалось покрыто мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Спасатели пытаются экстренно ликвидировать последствия. Однако многие животные и птицы уже пострадали. Экологи предупреждают о серьезных последствиях для людей и морских обитателей.

«Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе», — сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.