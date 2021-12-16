В Лондоне образовались очереди на ревакцинацию из-за нового штамма коронавируса

Сотни людей выстраиваются в очереди в Лондоне, чтобы получить бустерные вакцины из-за нового омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости.

Врачи, занимающиеся вакцинацией, начали работать по 12 часов в день без выходных, чтобы обеспечить иммунизацию всех желающих граждан.

В Великобритании 13 ноября был зафиксирован первый летальный исход из-за нового варианта коронавируса.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что новая разновидность коронавируса выявлена у 16 россиян, прибывших из ЮАР. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все заболевшие «омикроном» находятся в удовлетворительном состоянии.