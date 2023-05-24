Власти Белгородской области заявили о повреждении 500 домов из-за атаки диверсантов

По предварительным данным, из-за проникновения на территорию Белгородской области украинской диверсионно-разведывательной группы 22 мая повреждения получили не менее 500 домов. Об этом сегодня рассказал журналистам глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев, передает ТАСС.

«В одном Грайвороне только, по предварительным подсчетам, около 200 [строений] в разной степени [повреждено]: и жилые дома, и хозяйственные, и производственные, и административные здания. В детском саду на Замостье до сих пор в окне торчит боевая часть „Урагана“. Поэтому более 500 различных домов, магазинов разрушено», — сообщил чиновник.

При этом, по словам главы округа, визуально самые большие разрушения наблюдаются в ближайшем к границе селе Козинка. «<…> потому что загоняли (судя по всему, диверсанты — прим. Т-и) во дворы технику, окапывались», — объяснил он.

Впрочем, Бондарев заверил, что восстановительные работы на территории Грайворонского округа уже начались. Так, несколько населенных пунктов оставались без электричества, но там подключили генераторы. В скором времени должна быть восстановлена газовая сеть. Также начат «сбор заявок от жителей по ремонту имущества и автомобилей, которые были повреждены».

Upd. (15.19): На территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая проникла ДРГ ВСУ. О случившемся доложили Президенту РФ Владимиру Путину. Губернатор Вячеслав Гладков ввел в регионе режим контртеррористической операции. Утром 23 мая он сообщил о зачистке территории округа. Днем Министерство обороны объявило о разгроме диверсантов. Вечером режим КТО был отменен.

По информации главы Белгородской области, в результате рейда диверсантов погиб один мирный житель, проживавший в селе Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения умерла во время эвакуации. Пострадали 13 человек.

Позднее белгородский губернатор заявил о вопросах к Минобороны из-за рейда диверсантов. Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на эти упреки, а глава военного ведомства Сергей Шойгу пообещал «предельно жестко» отвечать на атаки диверсантов.