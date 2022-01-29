Вирусолог Нетесов: Продолжительность пятой волны Covid-19 составит до четырех месяцев

Начавшаяся в России пятая волна пандемии коронавируса может продлиться до четырех месяцев из-за недостаточного коллективного иммунитета. Об этом заявил вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, передает РИА Новости.

«Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре», — подчеркнул исследователь.

При этом Нетесов пояснил, что в России коллективный иммунитет к Covid-19 пока еще очень мал — менее 60%. Темпы вакцинации против коронавируса, достигнутые в стране, он счел недостаточными.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Ученые предположили, что этот вариант SARS-CoV-2 мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

При этом омикрон-штамм оказался самым устойчивым во внешней среде вариантом патогена. По данным на 26 января, он стал господствующим вариантом коронавируса в России, вытеснив с этой позиции штамм «дельта».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.