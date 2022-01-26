«Омикрон» оказался самым устойчивым во внешней среде вариантом Covid-19

Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 дольше других вариантов патогена сохраняется на различных поверхностях, что может способствовать его быстрому распространению. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета префектуры Киото, препринт их работы опубликован на портале bioRxiv.

Ученые сравнили, насколько долго могут выживать на пластике и человеческой коже изначальный уханьский вариант Covid-19, а также штаммы «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и «омикрон».

Изначальный вариант патогена мог существовать на пластике 56 часов, а на коже — 8,6 часа. Дельта-вариант держался 114 и 16,8 часа соответственно. Оказавшийся наиболее устойчивым «омикрон» сохранялся на пластике 193,5 часа, а на коже — 21,1 часа. Лишь немногим уступил ему сейчас уже практически исчезнувший штамм «альфа» (191,3 и 19,6 часа).

«<…> высокая устойчивость может быть одним из факторов, которые позволили варианту „омикрон“ заменить вариант „дельта“ и быстро распространиться», — констатировали авторы исследования. Вместе с тем биологи предупредили, что на данный момент до сих пор неясна взаимосвязь между количеством вируса на поверхности и риском заражения.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.