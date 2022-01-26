На «дельту» в России приходится почти 48% случаев Covid-19

В настоящее время среди выявляемых случаев коронавируса 47,9% приходятся на дельта-штамм. Случаи «омикрона» и других вариантов Covid-19 составляют 52,1% в статистике заболеваемости. Об этом на совещании Кабмина с Президентом России Владимиром Путиным сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По состоянию на сегодняшний день случаи штамма „омикрон“ зарегистрированы в 72 регионах страны. В структуре выявленных случаев на уходящий вариант „дельта“ приходится 47,9%, на „омикрон“ и другие, недоминирующие штаммы — 52,1%», — отметила вице-премьер.