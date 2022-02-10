Вирусолог Альтштейн заявил, что при наличии антител можно заразиться «омикроном»

Даже при наличии антител человек может заболеть новым омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом рассказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, пишет газета «Известия».

Вместе с тем ученый обратил внимание на то, что Covid-19 при наличии антител проходит легче. Кроме того, снижается уровень смертности. «Подобную картину можно увидеть в Великобритании», — заметил он.

При этом, по словам Альтштейна, набор антител у переболевших и привитых может отличаться. «Есть теория, которая пока не подтверждена, что если человек сначала переболел коронавирусом, а потом вакцинировался, то его иммунитет становится прочнее, а антитела разнообразнее», — добавил вирусолог.

Ранее о том, что иммунитет от перенесенного дельта-штамма не защитит от «омикрона», заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта». К 9 февраля «омикрон» обнаружен уже в 84 из 85 регионов страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение омикрон-штамма и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.