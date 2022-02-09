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Ру Тат
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Здоровье
9 февраля 2022  11:42

Чукотка остается единственным регионом России, где не выявлен «омикрон»

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Омикрон-штамм коронавируса захватил уже 84 региона России. Официально «чистой» по нему остается только Чукотка, сообщает оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

«Распространение штамма „омикрон“ сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

В пятницу ИА «Татар-информ» сообщало, что «омикрон» стал доминирующим штаммом в Татарстане. На него приходится 62% от всех выявляемых случаев Covid-19.

#коронавирус #омикрон #статистика
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