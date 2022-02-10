Иммунолог: Иммунитет после перенесенной «дельты» не защитит от «омикрона»

Иммунитет, который люди получили после заражения дельта-штаммом Covid-19, не может защитить их от «омикрона». Об этом ТАСС рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«„Омикрон“ так отличается от „дельты“. Почему им и болеют повторно? Потому что он уже отличается очень сильно в том как раз регионе вирусной частицы, где сосредоточивается действие вакцинального иммунитета, защитных антител. Этот S-белок так изменился, что после „дельты“ можно болеть „омикроном“, а после „омикрона“ можно болеть „дельтой“», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что иммунитет к «омикрону» также не способен защитить от других разновидностей коронавирусной инфекции. Вакцинация же полностью защищает от «дельты» и немного слабее — от «омикрона».

«Самым полным иммунитетом ко всем штаммам обладают люди, привитые вакцинами на основе уханьского штамма и переболевшие „омикроном“», — отметил иммунолог.

По данным на 9 февраля, «омикрон» обнаружен уже в 84 из 85 регионов России.