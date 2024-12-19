news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 19 декабря 2024 09:14

Варакин исполнил мечту подростка, подарив билеты на матч «Ак Барса» с «Трактором»

Скопировать ссылку
Варакин исполнил мечту подростка, подарив билеты на матч «Ак Барса» с «Трактором»

В Верхнем Услоне стартовала благотворительная акция «Елка желаний», цель которой — исполнить новогодние мечты детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Одним из ее участников стал 17-летний Максим Данилов. Желание подростка не осталось без внимания — письмо попало к главе района Евгению Варакину.

Максим давно хотел попасть на хоккейный матч казанской команды «Ак Барс». Ему улыбнулась удача: Варакин подарил ему билеты на одну из ближайших встреч. В самый канун новогодних праздников, 28 декабря, молодой человек отправится на игру между «Ак Барсом» и челябинским «Трактором», которая пройдет в «Татнефть Арене».

Акция «Елка желаний» получила широкий отклик и поддержку среди предпринимателей и общественных организаций Верхнеуслонского района.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее в ее рамках Президент России Владимир Путин помог одной девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, другой — побывать на Байкале, а мальчику — посетить Эрмитаж.

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев — встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс», а также передал подарок для мальчика из Лисичанска. А в Правительстве РФ маленькому фанату ралли-рейдов помогли побывать на базе команды «КАМАЗ-мастер».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за год количество субъектов МСП в Верхнем Услоне выросло на 12%.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.

#елка желаний
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100